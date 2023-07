Últim dia per demanar el vot per correu

Aquest dijous 13 de juliol s’acaba el termini per sol·licitar el vot per correu enmig de la polèmica que ha generat el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, qüestionant el servei. Els ciutadans poden dipositar el seu vot en qualsevol oficina de Correus fins al 20 de juliol, tres dies abans de la jornada electoral. L’empresa pública recomana que no s’esperi fins a l’últim moment per evitar cues. A Sabadell, l’oficina Principal es troba al carrer de la Indústria, número 30.

Correus assegura que ha contractat 19.400 persones de reforç i està posant “tots els recursos necessaris” per garantir el compliment dels compromisos per gestionar el vot per correu. Així mateix, assenyala que s’han ampliat els horaris d’obertura de les oficines.

Com és el procediment?

Des del 3 de juliol, les delegacions provincials de l’Oficina del cens Electoral està enviant la documentació per votar a casa de les persones que han sol·licitat aquest sistema de vot i ho continuarà fent fins al 16 de juliol, que és la data límit per rebre la documentació.

Segons informa Correus, el carter o cartera farà almenys dos intents d’entrega en mà al destinatari, deixant l’avís perquè vagi a recollir-la a la oficina més pròxima en cas de no ser possible fer l’entrega personalment. Per poder entregar la documentació, el personal de Correus comprovarà la identitat del votant amb el DNI, passaport o carnet de conduir.

En cas que una persona que hagi sol·licitat el vot per correu a una direcció hagi de marxar i encara no ha rebut la documentació, pot fer un tràmit “amb el temps suficient” per canviar la direcció postal on vol que li enviïn.

Pel que fa al procés per dipositar el vot, si no es pot anar de manera presencial a una oficina de Correus és possible delegar el vot amb una autorització firmada per l’elector.