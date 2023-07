El Sabadell inicia dilluns la pretemporada amb peces pendents

A l’espera de l’anunci oficial. El central Biel Farrés serà nou jugador del Centre d’Esports, cedit pel Girona, una vegada se signi tota la documentació. Amb 21 anys, és una de les perles del planter gironí, que ja va debutar amb el primer equip el gener del 2022 en partit de Copa del Rei davant l’Osasuna (1-0) a Montilivi.

Nascut a Vic, va fer bona part de la seva formació al club de la seva localitat, el Vic-Riuprimer. Ho va completar a les files del Club Gimnàstic Manresa i la Damm abans d’ingressar al Girona, on ha estat un jugador clau en el filial de Tercera Federació. El Sabadell té excel·lents referències d’aquest futbolista i la direcció esportiva feia temps que insistia. L’èxit de les cessions de Pau Víctor i Àlex Sala també ha estat un factor clau per activar l’operació.

Recanvi de Guillem Molina, a Osasuna Promesas

La incorporació de Biel Farrés es pot interpretar com la resposta a la baixa de Guillem Molina, qui després d’acomiadar-se del Centre d’Esports i l’afició a través de les xarxes socials, s’ha compromès per Osasuna Promesas. Un desenllaç inesperat perquè tenia ofertes de Segona A -Albacete i Andorra- sobre la taula. El central de Valls continuarà a Primera Federació i serà rival del Sabadell, com molts altres exarlequinats la pròxima temporada en diferents equips (Cultural Leonesa, Teruel, Castellón, Nàstic, Deportivo, Lugo, Cornellà, Arenteiro, Ponferradina, Rayo Majadahonda). Cal suposar que el seu objectiu és aspirar a fer el salt al primer equip navarrès de Primera Divisió.

Revisions i inici de pretemporada

El Sabadell 23/24 iniciarà la pretemporada dilluns que ve amb les proves mèdiques a l’Hospital Universitari General Catalunya del grup QuirónSalud. De fet, aquest divendres tres jugadors ja van avançar-se: Cristian Herrera, Juanmi Carrión i Vladys.

La primera sessió serà el dimarts,gairebé amb tota segurerat a l’Estadi Josep Molins de Sant Oleguer amb l’objectiu de respectar al màxim la gespa de la Nova Creu Alta, encara sota tractament. Miki Lladó té ara mateix 17 jugadors a disposició (a l’espera de Biel Farrés) i s’afegiran futbolistes del planter per completar el grup, a l’espera de nous fitxatges. De moment, està inclòs Cristian Dieste, qui es troba a la rampa de sortida. No compta en els plans del tècnic, però el problema és el seu any més de contracte: caldrà segellar un acord o que arribi una oferta.

Els 17 futbolistes que iniciaran la pretemporada arlequinada: Adrián Ortolá, Carles Segura, Marc Vargas, Juanmi Carrión, Pau Resta, Jaume Piñol, Ricard Pujol, Cristian Herrera, Vladys, David Astals, Álex Gualda, Cristian Dieste i Sander Ballero de la temporada passada; Guillem Naranjo (Deportivo Aragón), Carlos Beitia (Celta B), Antonio Sánchez (Cartagena B) i Fran Callejón (Linares) i s’hi pot afegir Biel Farrés (Girona) si està oficialitzada la cessió, com a incorporacions.

Mil socis

En l’àmbit institucional, el club ha arribat al miler de socis dues setmanes i mitja després d’haver començat la campanya, una xifra que es considera força satisfactòria. La temporada anterior va acabar amb més de 4.800 comptabilitzats i ara s’espera fregar de nou els 5.000 abonats.