El CE Sabadell, a punt: jugadors a prova, sona Liberto Beltrán i renova Gerard Bofill

A poques hores per iniciar la pretemporada, el Centre d’Esports continua acaparant noms de possibles futurs inquilins del vestidor. És evident que falten peces a totes les demarcacions i la direcció esportiva encapçalada per Jaume Milà treballa a contrarellotge en diferents fronts. La cessió de Biel Farrés per part del Girona serà la pròxima operació a tancar-se oficialment i fins i tot s’ha obert la porta dels jugadors a prova.

En aquest sentit, fonts properes al club han confirmat al Diari de Sabadell la presència de Víctor Alvarez i Ferran Sarsanedas a les sessions que començaran el dimarts a l’Estadi Josep Molins de Sant Oleguer. Es tracta de dos futbolistes marcats per greus lesions que van frenar les seves carreres. Víctor Alvarez, lateral esquerre, és conegut per la seva trajectòria a l’Espanyol, amb el qual va arribar a debutar a Primera Divisió l’any 2012 amb Pochettino a la banqueta. Curiosament, va iniciar la seva trajectòria al FC Barcelona, però com a cadet ja va fitxar pel club espanyolista.

Després de deixar l’Espanyol va provar a l’estranger. A Rússia va topar amb la Covid i després, a Xipre, a les files del Pafos CF, va patir el trencament del lligament encreuat del genoll, amb posteriors complicacions. De fet, gairebé fa dos anys que no juga un partit oficial. Als últims mesos va entrenar a les files del CE Hospitalet, per mantenir el nivell físic i la dinàmica de grup. Ara, vol tornar al circuit competitiu i el Sabadell li ha ofert la possibilitat. De moment, és només això, sense cap compromís.

Ferran Sarsanedas (Girona, 1997) va protagonitzar tota la seva trajectòria al FC Barcelona, fins a debutar en el filial de Segona Divisió A. La progressió es va tallar en sec la temporada 18/19 amb la lesió de lligaments encreuats i menisc, amb una recaiguda el 2020. Un any més tard, deia adeu al club blaugrana i acceptava l’opció de l’Elche per incorporar-se al filial Ilicitano de Tercera Federació, on ha pogut tornar a sentir-se futbolista. El seu objectiu és, també, tornar al futbol professional i estarà un temps a prova en el Centre d’Esports. Es tracta d’un migcampista amb característiques ofensives.

Beltrán , en l’òrbita

Precisament un jugador que va començar a destacar a l’Ilicitano en la seva etapa formativa, Liberto Beltrán, ha aparegut en l’òrbita arlequinada segons ha informat el compte @cazurreando.com . Fins i tot assegura que l’extrem de 26 anys estaria molt a prop de l’acord amb el Sabadell.

Tot i la seva joventut, té ja una notable experiència en diferents clubs: amb l’Elche va jugar a Segona Divisió A més de 20 partits i també ha defensat el Betis Deportivo, Cultural Leonesa, Lleida Esportiu, Albacete, UCAM Murcia i en la passada temporada va començar al Ceuta i va disputar la segona volta a l’Alcoyano, sent peça clau en la permanència.

Gerard continua

Després de la renovació de Miki Lladó, gairebé era un secret a veus la continuïtat del seu segon, Gerard Bofill, qui va fer un gran tàndem amb el santcugatenc quan van posar-se al capdavant de l’equip després de la destitució de Gabri Garcia. A més, Bofill va tenir un protagonisme afegit pel fet d’haver d’assumir la direcció de l’equip a la banqueta per les sancions imposades a Miki Lladó (2 i 4 partits, sis en total). Curiosament, el Sabadell va sumar 16 dels 18 punts possibles en aquest escenari. El club ha fet oficial la renovació de Gerard Bofill aquest dissabte i tots dos tornaran a dirigir els entrenaments a partir del dimarts.