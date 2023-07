Crim serà el cap de cartell de les Barraques

El cartell de les barraques del 2023 ja s’ha fet públic. L’acte s’ha celebrat a la plaça Laietana. Els principals grups musicals de la cita seran Crim, Sobre mi gata i Awacate. Des de la Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS) la seva nova presidenta, Maria, ha explicat el lema d’enguany: ‘Que no ens desnonin la cultura’. “L’hem triat perquè consideren que a la ciutat s’està maltractant la cultura i no hi ha prou espais per a les entitats”, ha assegurat.

El cartell

Enguany hi ha hagut 6 dissenys per escollir el disseny de cartell. Els requisits eren mostrar el lema, presentar una il·lustració que hi tingués relació així com incloure elements representatius de la cultura popular sabadellenca. Com han indicat des de la Comissió “la tria ha estat complicada”. No obstant això, hi ha hagut un guanyador. Aquest ha estat el disseny creat per Eko Manyosa, qui ha explicat els detalls de la imatge: “Representa una petjada per trepitjar tot allò que reprimeix la cultura”. Per després afegir: “Com a sabadellencs cal que la recuperem i preservem perquè és una font de tradicions”.

El programa

Amb el disseny ja escollit s’ha fet una primera presentació del programa. Aquest comptarà amb més d’una trentena d’activitats entre el 31 d’agost i el 4 de setembre. Així doncs, el dijous arrancarà amb l’Animalada-que enguany no tindrà punxa-discos, ja que es vol potenciar la cercavila. Divendres actuaran Trapi Sound, Sobre mi gata i Rudimentari. Dissabte serà el torn d’Awacate, diumenge de Crim i les celebracions es tancaran el dilluns amb el Saballut de Ferro.

La resta del programa de festa major, amb els seus horaris definits, es presentarà oficialment el pròxim dilluns.