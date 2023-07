Els sabadellencs Carlos i Natàlia, coneguts pel seu pas pel programa de TV3 Eufòria, seran aquest any els encarregats de fer el pregó de Festa Major. Des del balcó de l’Ajuntament donaran per inaugurada la festa gran, que inundarà de festivitat la ciutat de l’1 al 4 de setembre.

Tots els detalls de la Festa Major d’enguany s’han revelat aquest dilluns en un acte al Teatre Principal. Per sorpresa dels assistents, el Carlos i la Natàlia han regalat una cançó en directe a dues veus i a piano, després d’una breu entrevista on han relatat com ha estat el seu pas pel programa.