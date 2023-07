L’Ajuntament lloga un aparcament de la Gran Via al Parc Taulí

La Junta de Govern Local va aprovar el passat dilluns l’adjudicació del contracte de lloguer del solar on hi ha l’aparcament a l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT). Concretament, es tracta del solar que hi ha al carrer de Vidal 150-162 (Gran Via). L’espai és adjacent a la nau Bosser, que l’Institut va comprar el 2019 per a concentrar-hi tota l’activitat de recerca.

El lloguer s’ha fet per quatre anys i un cost de poc més de 314.300 euros, IVA inclòs, en total per tot aquest temps (uns 78.500 euros anuals). Fonts municipals apunten que “l’opció de compra és un escenari que no s’ha abordat”, de manera que s’haurà de decidir més endavant si continua la relació contractual.

Aquest espai té més de 150 places d’aparcament de cotxes i és un recinte d’accés restringit als professionals de la corporació sanitària. El lloc es va habilitar en el moment que el Taulí va obrir la tercera planta soterrada del pàrquing de l’hospital als usuaris -ja que fins aleshores estava reservada als treballadors- i, d’aquesta manera, l’aparcament soterrat de l’hospital va passar a tenir 595 places d’aparcament a disposició dels usuaris.

Amb la nau Bosser, des de finals del 2022 el Taulí està concentrant tota l’activitat de recerca que fins ara tenia en diferents espais, com l’edifici Santa Fe, que en els pròxims mesos acollirà les consultes externes de Pediatria, a les quals s’accedirà a través d’una nova entrada que hi haurà al costat del Centre Quirúgic Ambulatori (CQA).

Dues acreditacions d’alt nivell

En els darrers anys, l’I3PT ha aconseguit dues acreditacions científiques que situen la institució al màxim nivell de l’Estat espanyol. Primer va ser distingit com a Centre CERCA de la Generalitat, el febrer del 2021. I, el passat mes de març, va ser acreditat com a Institut d’Investigació Sanitària per part de l’Instituto de Salud Carlos III de Madrid.