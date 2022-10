El Taulí fa un pas més per solucionar les carències

El Parc Taulí encara un any d’obres per intentar arreglar els problemes de sempre: la manca d’espai d’Urgències i reduir les llistes d’espera. Es vol evitar que per fer-se una endoscòpia, per exemple, un pacient hagi d’esperar més de mig any. Es tracta d’una inversió global entre 2020 i 2024 que supera els 65 milions d’euros, bona part de fons europeus arribats a través del CatSalut, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell i fons propis, per ampliar, reformar i, en definitiva, millorar bona part dels espais assistencials.

En els darrers anys s’han fet diverses actuacions concretes, però cap de la magnitud del que es farà a partir d’ara i que s’allargarà fins a finals del 2023 si tot va bé. En poc més d’un any, el Taulí ha de guanyar llits de crítics, ampliar consultes externes, augmentar la capacitat quirúrgica i la de fer endoscòpies. I això, amb la voluntat de no aturar l’activitat en cap moment.

Millora de les Urgències

Les Urgències del Taulí pateixen una saturació permanent que es vol intentar alleugerir amb 14 boxs i 30 llits d’observació nous, ubicats en 15 habitacions dobles amb bany. S’integraran al servei, ja que formaran part dels 800-1.000 metres quadrats que quedaran disponibles al voltant del vestíbul del Taulí en l’espai que fins ara ocupen les consultes externes de pediatria -que al seu torn es traslladaran a prop del Centre Quirúrgic Ambulatori-.

Les habitacions tindran llum natural. El director d’Economia i Serveis de l’hospital, Francesc Luque, assegura que “volem fer una reforma integral de totes les urgències i millorar els circuits de confort”. El directiu apunta que “s’han estudiat els fluxos de circulació perquè el pacient camini el mínim possible”. Les obres han d’acabar en un any i escaig, el desembre del 2023, per complir amb els requisits per rebre els fons europeus que les financen.

Nous usos de l’edifici de Santa Fe

Fins ara, l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) estava situat en bona part de l’edifici Santa Fe. En el darrer mes ja l’ha començat a deixar enrere per a traslladar-se a la nova Nau de Recerca -com es vol que es coneguin les naus Bosser- i això allibera espai de Santa Fe. Així, en aquest edifici es traslladaran les consultes externes de Pediatria, però la seva entrada es farà per un nou espai que es reformarà totalment davant de l’UDIAT.

Concretament, a les consultes de pediatria s’accedirà pel costat del Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA). En el marc del projecte solidari Onada de Petits Somriures que impulsa el mateix hospital s’han dissenyat nous elements per humanitzar l’espai i fer-lo més confortable pels seus pacients i els familiars d’aquests. Tant la nova entrada com la reforma de l’espai i l’accés està previst inaugurar-ho l’abril de l’any que ve.

Sales d’operacions al Frontal Gran Via per reduir llistes d’espera

El maig del 2018 van començar les obres de l’edifici Frontal Gran Via, que havia de permetre guanyar llits d’Urgències. Però primer perquè es va trencar el contracte amb la primera adjudicatària i la pandèmia després, han deixat aquest edifici a mig acabar durant quatre anys -encara que ha sigut útil-. Per fases, sense aturar l’activitat, entre aquest mes de novembre i fins al desembre de l’any que ve, es preveu acabar definitivament el Frontal. Això permetrà reduir les llistes d’espera perquè es vol augmentar la capacitat quirúrgica, en passar de tenir 10 a 16 sales d’operacions. Se’n construiran vuit, però per fer les obres en desapareixeran dos d’antics, de manera que el guany net és de sis. Les sales d’operacions, a la segona planta, quedaran connectades al bloc quirúrgic central. A part, actualment ja s’estan fent les obres perquè el Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) guanyi un sala d’operacions i passi de 4 a 5 en total.

Augment dels llits de crítics i semicrítics

El primer projecte de l’ampliació de l’hospital ja és una realitat des del passat mes de maig amb el nou edifici Ripoll, amb 96 llits. Allà se n’han guanyat 32 de semicrítics, 32 d’hospitalització convencional i el mateix nombre de pediàtrica.

Faltava ara guanyar llits de crítics, que pràcticament es triplicaran aprofitant la primera planta del Frontal Gran Via i reformant l’espai actual que ocupen els 17 que hi ha ara a la primera planta de l’edifici Taulí. Les dues parts ja estan connectades i, en total, hi haurà 48 llits de crítics. Sumats als 32 de semicrítics del Ripoll, “això ens situa a la primera divisió claríssimament. Per a la ciutat és una gran notícia”, segons Francesc Luque.

Millora de la capacitat per a endoscòpies



El programa de cribratge de càncer de còlon ha fet augmentar el nombre d’endoscòpies que es fan al Taulí. I això ha fet créixer la llista d’espera per aquesta prova, que segons dades del CatSalut a agost d’aquest any era d’una mitjana d’uns set mesos i mig. En aquest cas, es reduirà l’alçada de la porxada d’Urgències, i a sobre del que és l’espai per ambulàncies augmentaran de 5 a 8 les sales per fer endoscòpies. L’obra ha de començar “de forma imminent” i és la que d’entrada tindrà més afectació per als usuaris, que hauran d’entrar a Urgències per la banda Gran Via. Es preveu acabar-ho el setembre.

Nau de Recerca i Banc de Sang

Durant el 2023 també es preveu continuar el trasllat de tota l’àrea de recerca a la nova seu de la Gran Via (nau Bosser fins ara). Alhora, les consultes externes de malalties infeccioses del vestíbul del Taulí es traslladaran a Santa Fe i també deixaran espai perquè Sabadell tingui un espai permanent de donació de sang i plasma del Banc de Sang i Teixits, en el segon semestre del 2023.