Xavi Casadevall, fitxatge del Club Natació Sabadell de tennis taula

La secció de tennis taula del Club Natació Sabadell viu una situació de canvis després del retorn a la Divisió d’Honor masculina. L’arribada del palista Xavi Casadevall suposa el primer reforç de l’equip després de l’adeu de Nuno Gonzaga i Marc Ferruz, peces cabdals la passada temporada juntament amb el jove Luca Khidasheli.

El portuguès s’incorpora com a entrenador del Sant Cugat i el de Sabadell afrontarà un nou repte amb el TT Torelló per lluitar per l’ascens a Divisió d’Honor. Després de pujar amb el Club Natació a la categoria de plata, ha escollit aquest nou i interessant objectiu, perquè a Sabadell anava a jugar com a quart palista de la primera plantilla compaginant el primer i el segon equip. Després de sis campanyes al CN Sabadell, on ha tingut l’oportunitat de pujar i escalar categories des de Territorial a Primera Nacional, Marc Ferruz jugarà amb el Torelló amb la motivació de repetir l’èxit que ara fa uns mesos van aconseguir a les files del conjunt nedador. Un gran repte personal i esportiu per al jove jugador encara d’edat sub-21.

Primer recanvi; el segon serà oriental

El palista barceloní Xavi Casadevall s’ha compromès amb el CN Sabadell per a la temporada 2023/2024. És el primer fitxatge de l’equip sabadellenc que competirà novament a la Divisió d’Honor. Casadevall té experiència a la categoria on va jugar amb l’Esparreguera. El darrer curs ha competit a França. I ara s’incorpora al projecte del Club Natació Sabadell, on farà equip amb un palista oriental que arribarà el setembre a Sabadell i el jove sabadellenc Luca Khidasheli. L’objectiu serà lluitar per la permanència.

El Club manté la seva filosofia de confiar en el seu planter. Cal recordar que té equip a Primera Nacional, Segona Nacional i Tercera Nacional. En aquests equips hi haurà molta presència de jugadors de Sabadell i joves de les categories inferiors.

L’exemple d’Ariadna Ardèvol

Un bon exemple és la jove palista Ariadna Ardèvol, que ha estat becada per la Real Federación Española de tennis taula per entrenar i estudiar al CAR de Múrcia. Ardèvol, que competeix en la classe 6 paralímpica, es desplaçarà, a partir del mes de setembre, a Múrcia, per iniciar una nova etapa en la seva vida on farà sessions d’entrenament de matí i tarda.

La palista del Club Natació viurà aquesta nova experiència per continuar creixent com a persona i jugadora, on forma part de les promeses paralímpiques. Ariadna Ardèvol, de Sant Cugat del Vallès, ha viscut les darreres temporades a Sabadell, primer amb Jordi Morales d’entrenador i després amb Àlex Bocanegra. En aquests anys ha disputat diferents competicions catalanes i estatals i també va competir un any al PTT de Platja d’Aro amb la selecció espanyola.