Correus diu que farà arribar aquest dimarts el 100% de la documentació electoral a les persones que han demanat el vot per correu per a les eleccions del 23-J. En un comunicat, Correus apunta que dilluns al vespre es van recollir a les oficines més de 50.000 documentacions electorals que estaven pendents de recollir.

El termini per votar per correu acaba aquest dijous i Correus ha de fer arribar els vots fets per correu a les meses electorals. Per fer-ho, té un desplegament logístic de més de 14.000 professionals, entre personal de repartiment, oficines i centres de tractament, i es mobilitzaran tots els vehicles de la flota necessaris per fer-ho, remarquen des de Correus.

Segons apunta Correus, quan s’obrin els locals electorals hi haurà un primer equip de personal que entregarà els vots en custòdia a les 60.314 meses electorals distribuïdes en els 22.562 locals electorals de tots els municipis de l’Estat. Un altre grup de treballadors farà arribar a les meses electorals els vots per correu que es puguin haver rebut durant la jornada, mentre un tercer equip recollirà l’anomenat ‘tercer sobre’ amb el resultat final de l’escrutini de les meses electorals de tots els col·legis.