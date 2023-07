Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Les últimes hores a Sabadell i a la resta del país han estat marcades per l’onada de calor, que ha deixat temperatures rècord a la ciutat. A partir d’aquest dimecres, es preveu que les temperatures es puguin estabilitzar al voltant dels 30 graus, una mica per sota de les xifres que s’han viscut en l’inici de setmana.

Segons dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, el termòmetre ha registrat un pic màxim entre les 11.30 h i les 12.00 h del dimarts, arribant fins als 41 ºC de temperatura. Fins aquest 18 de juliol, només en una ocasió s’havia superat el llindar dels 41 graus, registrats el passat 28 de juny del 2019, quan aleshores el termòmetre es va enfilar fins als 41,3.

Famílies del Centre d’Educació Infantil i Familiar Creu Alta, al carrer de Sant Maties, denuncien que la calor a les aules és “extrema i horrorosa”. El problema rau en el sistema de climatització de l’escola, que presenta diverses avaries que impedeixen refrigerar les aules. Segons apunten veus del consistori, una de les avaries s’ha reparat aquest mateix dimarts; però la instal·lació té un segon desperfecte més greu que no podrà solucionar-se fins a setembre.

La Junta de Govern Local va aprovar el passat dilluns l’adjudicació del contracte de lloguer del solar on hi ha l’aparcament a l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT). Concretament, es tracta del solar que hi ha al carrer de Vidal 150-162 (Gran Via). L’espai és adjacent a la nau Bosser, que l’Institut va comprar el 2019 per a concentrar-hi tota l’activitat de recerca.

Després de la primera sessió de pretemporada a les instal·lacions de l’Estadi Josep Molins de Sant Oleguer, sota una calor sufocant, el tècnic del Centre d’Esports, Miki Lladó, va fer les primeres valoracions sobre la situació de la plantilla. “Ara com ara, estic content perquè podem comptar amb un grup d’efectius suficient per començar a entrenar, conèixer-nos i preparar el primer partit de pretemporada contra el Vila-real B”.

Dorian, Búhos, Hotel Cochambre, Sharonne o el Carlos i la Natàlia d’Eufòria seran alguns dels protagonistes de la Festa Major d’aquest mes de setembre a Sabadell. Aquest dilluns es van conèixer tots els detalls de la celebració, que tindrà més de 300 actvitats programades arreu de la ciutat entre l’1 i el 4 de setembre. Què et sembla la programació?