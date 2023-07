Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Aquest dijous toca fer un repàs del patrimoni i els espais que donen identitat a la ciutat. Algunes de les notícies més destacades de les últimes hores al Diari repassen la realitat d’alguns d’aquests indrets de Sabadell.

La plaça de Fidela Renom és una extensió de la de Sant Roc, al davant de l’Ajuntament, que s’havia d’ampliar i els seus usuaris veuen com passen els dies i allà no hi passa res. Es tracta d’una zona molt concorreguda, ara a l’estiu per casals i esplais, i durant el curs escolar els infants hi van després de classe perquè disposa de jocs infantils, arbres i ombra, espai per seure i lavabos públics. I sol estar tancada i és fàcil pels familiars controlar els infants.

No passa desapercebuda. Malgrat ser petita, la porta de ferro crida l’atenció de la ciutadania que passeja pel centre, al carrer de Sant Joan. Des de quan hi és? Per a què es va construir? Encara té alguna utilitat? Són interrogants que continuen sense resposta per a una part de la ciutadania.

L’emblemàtica botiga de la Llar del Llibre del Passeig de la plaça Major abaixarà definitivament la persiana el pròxim dissabte, 29 de juliol, per manca de relleu generacional, tal com ha explicat Àngels Fàbregues, que es jubila després de gairebé mig segle recomanant i venent llibres als sabadellencs.

Amagava els blaus amb els maquillatges més cars del mercat. Amb un bon càrrec professional, havia d’enganyar el seu equip dient que les marques tatuades a la seva pell eren efecte d’un cap de setmana amb molt esport i aventura. Que havia caigut fent ciclisme. O senderisme. La Maria Dolors, una dona de 49 anys, havia viscut més d’una dècada de maltractament psicològic fins que, després de ser bufetejada davant d’uns amics, va decidir trencar el silenci i denunciar.

Queda menys d’una setmana per la cita amb les urnes. El diumenge 23 de juliol se celebren eleccions generals i, com ja es va anunciar fa uns dies, alguns col·legis electorals han canviat d’ubicació en determinats casos per garantir una correcta climatització dels espais electorals, sense que el canvi suposi un desplaçament important. A més, l’Ajuntament ha adquirit 100 ventiladors per posar-los als llocs on no hi hagi circulació d’aire i es distribuiran ampolles d’aigua als membres de les meses.