El dispositiu especial pel 23-J, a punt

Queda menys d’una setmana per la cita amb les urnes. El diumenge 23 de juliol se celebren eleccions generals i, com ja es va anunciar fa uns dies, alguns col·legis electorals han canviat d’ubicació en determinats casos per garantir una correcta climatització dels espais electorals, sense que el canvi suposi un desplaçament important. A més, l’Ajuntament ha adquirit 100 ventiladors per posar-los als llocs on no hi hagi circulació d’aire i es distribuiran ampolles d’aigua als membres de les meses.

Consulta del cens

S’ha habilitat una consulta telemàtica del cens electoral de Sabadell per facilitar que la ciutadania pugui consultar la informació sobre el seu col·legi i mesa electoral. I el dia de les eleccions es senyalitzarà amb panells els col·legis afectats pels canvis amb un codi QR i un número de telèfon en cas que sigui necessari. Els electors que han de canviar de centre de votació també han rebut una carta informant de la reubicació.

Transport per a persones amb dificultats de mobilitat

L’Ajuntament ha gestionat la contractació d’un servei de transport gratuït per traslladar als col·legis electorals els electors amb dificultats de mobilitat. Les persones que necessitin aquest servei l’hauran de sol·licitar el mateix diumenge, 23 de juliol, trucant al telèfon 600 93 72 23 en horari de 9 a 19 h.