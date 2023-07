Els Mossos denuncien un home que intentava fer una connexió elèctrica fraudulenta a Sabadell

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Sabadell han denunciat un home de 46 anys com a presumpte autor dels delictes de danys, intrusisme i defraudació de fluid elèctric. Els fets es remunten al 19 de juliol quan un testimoni va alertar la policia perquè estava veient com a l’exterior d’un edifici del carrer de Margenat (Hostafrancs) hi havia unes persones fent una connexió a la xarxa elèctrica que els va semblar sospitosa.

Segons aquest mateix testimoni, dies abans s’havia ocasionat un incendi al mateix bloc com a conseqüència de les moltes connexions fraudulentes que hi havia a l’edifici. Quan els agents van arribar al lloc van identificar tres persones. Un d’ells, un home de 46 anys que no disposava d’acreditació professional, es va erigir com a responsable.

No disposaven de cap autorització de la companyia elèctrica ni de l’ajuntament, tot i que ja havien fet una rasa a la via pública. Un treballador de la companyia elèctrica es va desplaçar fins al lloc dels fets i va corroborar als agents que aquesta persona no disposava de cap autorització per a fer la feina que estava fent.

A més, aquest operari va informar els agents que els treballs de connexió s’estaven fent de manera molt negligent i temerària ja que estaven a dos dits de la canonada de gas i fent servir un bufador per escalfar el cablejat de coure. Aquests tipus de treballs s’han de fer mitjançant mètodes d’unió en fred pel greu risc per a la seguretat de les persones i de la mateixa xarxa elèctrica.

Els agents van obrir diligències penals que van remetre al Jutjat de Guàrdia de Sabadell pels delictes de danys, intrusisme i defraudació del fluid elèctric. Els treballs han quedat aturats a l’espera de la valoració final de l’empresa encarregada de l’obra.