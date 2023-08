Disc golf: un esport desconegut dominat per una sabadellenca

El disc golf és un esport que consisteix a ficar un disc volador dins una cistella amb els mínims llançaments possibles. Les competicions consten de 18 cistelles i el que les completa totes amb menys tirs, guanya. L’actual campiona catalana i espanyola és la sabadellenca de només 20 anys, Carla Martín, que va començar a practicar el disc golf de casualitat durant la pandèmia. “Tenia un professor que competia a una altra modalitat de frisbee i provant, vaig arribar fins al disc-golf. Hi vaig començar a jugar just després del confinament, al ser individual i amb distància era dels pocs esports que es podien practicar amb les restriccions. Al principi només mirava i a poc a poc vaig començar a entrar dins d’aquest món que em va encantar”, explica.

Només un any després d’iniciar-se, va començar a participar en competicions de més exigència. Durant la seva trajectòria, la Carla ha guanyat 8 tornejos dels 20 que ha disputat, destacant el Campionat de Catalunya, la Copa Catalunya i el Campionat d’Espanya, tots ells aconseguits en el darrer any. “Pel poc temps que porto competint, crec les meves xifres i el percentatge de triomfs és molt bo”. Malgrat comptar amb nombroses victòries en el seu palmarès, el millor moment de la seva curta carrera va ser veure’s al nivell de les millors. “Si m’he de quedar amb un moment, diré una competició a Mijas d’aquest any. Vaig estar a un llançament de guanyar a una jugadora finlandesa que considero bastant millor que jo després d’estar tot el torneig per davant. En el moment em va fer ràbia, però vist amb perspectiva veig que el meu marge de creixement encara és molt gran i si vaig estar tan a prop de guanyar, soc capaç d’aconseguir-ho.”

Ja ha disputat un Mundial

El passat estiu, a més, va formar part de l’equip espanyol al Mundial. “Va ser una experiència increïble. El nivell i l’ambient competitiu va ser espectacular i això també et motiva a treure el millor de tu mateixa”. El combinat nacional va finalitzar en la 12a posició assolint el principal objectiu de l’expedició: “Volíem passar la fase de grups per mostrar que el nivell nacional havia pujat molt. Ho vam aconseguir, però als encreuaments ens va tocar contra un dels favorits i no vam poder superar la ronda. De totes maneres vam acabar molt satisfets”, explica la Carla.