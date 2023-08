Avancen els tràmits del futur complex de la Roureda

Els tràmits previs a la construcció de nous habitatges de lloguer social a la Roureda continuen avançant fases. L’Ajuntament preveu invertir 20 milions d’euros en el nou equipament i que les obres comencin a finals d’aquest any i acabin a finals del 2025. El complex de gent gran se situarà en un solar delimitat pels carrers de Costabona, Àger, Rialb i la ronda Oest que no ha estat mai urbanitzat, i la Junta de Govern Local ha aprovat ara el projecte de reparcel·lació del terreny, el projecte d’urbanització bàsic del sector i l’executiu de la primera fase. L’abast de la intervenció supera els 13.300 metres quadrats de superfície i definirà l’entorn dels habitatges de gent gran i la nova plaça que es construirà al carrer de Costabona.

Prèviament a aquests tràmits es va aprovar el Pla de Millora Urbana de la zona, que reserva un 70% de la superfície per a places i jardins, de forma que les zones enjardinades es preveu que sumin més de 12.800 metres quadrats. Això permetrà potenciar la relació entre els usuaris del complex i la ciutadania, gaudint dels espais exteriors, verds i de lleure, en els quals també es preveu que hi hagi jocs infantils. El complex de la Roureda tindrà 100 pisos de lloguer per a gent gran (més de 65 anys) -d’una o dues habitacions-, i funcionarà com els complexos municipals ja actius a Via Alexandra, Sant Oleguer i Parc Central, per la qual cosa els usuaris disposaran de servei de consergeria i neteja. Actualment, la llista d’espera per accedir a habitatges municipals d’aquest tipus és d’unes 300 persones. El temps que cal esperar supera l’any.

El nou equipament també disposarà d’un centre d’activitats obert al barri i espai per a entitats. A part del complex de la Roureda, la Junta de Govern Local també ha aprovat la llicència d’obres per començar la construcció de la primera promoció municipal a Can Gambús. Serà un edifici al carrer de Malta, 128-144, que tindrà 108 habitatges, a més d’aparcament, trasters, quatre locals comercials i un de comunitari. Tant aquesta promoció com la de la Roureda es faran entre l’Ajuntament i l’empresa mixta SBD lloguer Social.