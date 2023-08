Els Bombers de la Generalitat han estat presents aquest divendres a l’aeroport de Sabadell per donar consells de seguretat per a la pràctica d’activitats de lleure al medi natural. L’atenció s’ha fet a l’hangar dels Bombers, en un acte que ha servit per reclamar prudència a l’hora d’afrontar escapades a la natura davant l’augment de rescats de les últimes setmanes.