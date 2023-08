Mesures excepcionals per la sequera: “S’està morint la gespa”

Les restriccions fruit de l’escenari d’excepcionalitat per sequera continuen vigents a Sabadell, tant pel que fa a usos públics com en l’àmbit privat. En l’estat actual -semàfor taronja-, el pla de sequera dictamina que continua prohibit l’ús d’aigua de xarxa per al reg de jardins i zones verdes, excepte pel que respecta al reg de supervivència d’arbres o de plantes que es realitzarà de nit -o en hores de menor insolació- i amb sistemes gota a gota o regadora. A banda, el reg de gespa queda prohibit en tots els casos.

En aquest context, molts sabadellencs han optat per prendre mesures excepcionals, canviar els hàbits i ajustar l’ús d’aigua intentant garantir la supervivència de la flora. Malgrat que, en alguns casos, resulta molt complicat. “Sempre omplo el balcó amb plantes de temporada i aquest any no ho he fet”, explica un dels veïns que han participat en una enquesta publicada aquesta setmana. “Recullo l’aigua de la dutxa fins que surt calenta amb un cubell i l’utilitzo per regar les plantes d’interior. També rego amb l’aigua de rentar les verdures”, apunten entre les accions. Es tracta de fórmules d’estalvi que es repeteixen a les llars de la ciutat. Recollir l’aigua de la pluja i reaprofitar la usada en la dutxa o per cuinar contribueix a pal·liar la greu situació d’escassetat.

En alguns casos, expliquen, hi ha plantes que no han sobreviscut. “L’horari de reg és massa restrictiu”, sostenen. Entre les respostes, en general, s’aplaudeix la voluntat de moderar el consum d’aigua, però es reclama que es flexibilitzin o repensin les mesures. “Crec que la millor solució és posar un límit de litres per habitant i després que cadascú ho administri de la millor manera”, analitzen.

“Hem optat per instal·lar un sistema de gota a gota”

A la comunitat del número 45 del carrer de la Indústria, al Centre, han instal·lat un sistema de reg gota a gota per millorar l’eficiència després que les primeres setmanes de restriccions no es regués el jardí de la zona comunitària. “Estava prohibit regar la gespa, però els arbustos i arbres sí que podem regar-los. Vam decidir, conjuntament amb la comunitat, canviar la instal·lació i l’estalvi d’aigua és considerable”, explica Jaume Pobla, que fa gairebé una dècada que s’encarrega del manteniment. Per culpa de les mesures, lamenta, s’està assecant la gespa. “Es farà malbé. I les previsions, per desgràcia, no són bones. Potser haurem de canviar la gespa”, apunta.

En aquest bloc -amb més d’un centenar de famílies-, els jardins ocupen una superfície molt gran, amb molts metres de gespa. “S’ha notat un canvi molt gran, tristament. No ens agrada, perquè el jardí estava maquíssim. Fins i tot ens havien felicitat pel bon manteniment. Ara, veure’l, et provoca tristor. Però la situació és així i és el millor que podíem fer”, es resigna.

Mesures en l’àmbit municipal

Pel que fa a l’àmbit municipal i el reg de grans superfícies, el pla establert per la Generalitat de Catalunya marca algunes excepcions. Per exemple, en el reg de la gespa per a esports federats i amb una dotació inferior a 450 m3/ha/mes. Alhora, es permet el reg amb aigües de pluja recollides en teulades i el reg amb aigües regenerades procedents de depuradores. També es permet el reg municipal amb aigua no potable del freàtic sempre que quedi garantida l’aigua per l’abastament domiciliari.

En paral·lel, a Sabadell continua la prohibició d’omplir totalment o parcialment les fonts artificials, excepte els llacs artificials on hi hagi vida aquàtica, com és el cas del Parc Catalunya. Tampoc està permesa la neteja de carrers, façanes i similars amb aigua potable. Els serveis municipals poden utilitzar aigua regenerada per a la neteja de carrers i aigua no potable del freàtic sempre que estigui garantida l’aigua per l’abastament domiciliari. De fet, a Sabadell tota l’aigua que es fa servir per a la neteja de carrers no és potable: els camions carreguen al sortidor d’aigua regenerada de l’EDAR Riu Sec.

Les sancions, imposades pels Ajuntaments

Els titulars dels serveis d’abastament són els competents en l’aplicació del règim sancionador als usuaris de l’aigua de la xarxa. Generalment, els titulars dels serveis d’abastament són els municipis, per tant, correspon a l’administració local -en el cas de Sabadell, l’Ajuntament- aplicar les sancions que s’escaiguin en funció de les ordenances i reglaments municipals vigents. Fonts consistori apunten que s’està complint amb les restriccions que estableix el document en les tasques municipals. En aquest marc, es realitzen regs automàtics de supervivència en l’arbrat i arbustiva que disposa de reg per degoteig i pel que fa a l’arbrat i arbustiva de nova plantació que no té reg automàtic, s’està utilitzant reg manual amb aigua regenerada-no potable.

Tot i així, i tal com passava en el cas de l’ompliment de piscines particulars, avisen de les dificultats en l’àmbit municipal per garantir el compliment de les mesures. “Tornem a insistir en el fet que no es pot traslladar la responsabilitat de la seva aplicació als municipis sense suport de l’administració superior ni sense dotar-nos d’eines o d’un marc normatiu que ens faciliti aquesta tasca”, reiteren.

L’excepcionalitat arriba a nous municipis

La situació d’excepcionalitat s’ha estès aquesta setmana a més d’una vintena de municipis de l’aqüífer Fluvià-Muga i al pantà de Riudecanyes, a l’Alt Empordà i el Baix Camp, on el semàfor ha passat del color groc -alerta- al taronja.