Sofia Santacreu, campiona d’Europa sub-20 de marxa

L’atleta de la Joventut Atlètica de Sabadell, Sofia Santacreu, s’ha proclamat campiona dels 10.000 metres marxa al Campionat d’Europa sub-20 celebrat a Israel. Amb un temps lleugerament inferior als 46 minuts (45:59.76), Santacreu ha signat un nou rècord estatal de la disciplina assolint, a més, la millor marca de l’any en una atleta menor de 18 anys i la segona millor sub-20 del món durant el 2023. Com a dada curiosa i per afegir-hi encara més valor i heroïcitat, la de la JAS era la tercera atleta de menor edat inscrita a la cursa. A més, el seu or ha suposat la primera medalla per a la delegació espanyola en el campionat després de 3 dies de competició.

Durant gran part de la cursa, Santacreu ha estat per darrere de les dues italianes, deixant que marquessin el ritme i esperant la seva oportunitat que ha arribat passat l’equador. En aquell moment, ha agafat la velocitat de creuer deixant enrere el grup perseguidor i assolint una destacada victòria que ha anat engrandint a cada volta fins a superar el seu propi rècord nacional en la disciplina en més d’un minut.

Amb aquest triomf, als seus 17 anys, Sofia Santacreu suma una nova fita al seu palmarès després de l’or europeu sub-18 (curiosament al mateix lloc i a la mateixa pista) que va assolir als 5000 marxa de l’any passat. Ara, es consolida encara més com una de les atletes amb més projecció a nivell internacional de la seva generació. Actualment, es troba la cinquena a la llista espanyola per a la cursa de relleus de París 2024, un somni a l’horitzó que es podria donar d’aquí a un any.