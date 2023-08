ZOOM | Postes de sol de postal a Sabadell

Agafem la càmera de fotografies per esbrinar quines són les millors postes de sol a Sabadell. Us han convençut o no tenen res a fer amb aquelles a peu de platja?

En aquest cas, hem anat a fotografiar la posta de sol de dos dies diferents d’aquesta setmana a Can Gambús i a Can Roqueta, des d’on es pot veure la Bassa de Sant Oleguer i la ciutat amb perspectiva. Deixem per altres ocasions anar a altres llocs com el parc Catalunya, que també és un bon lloc per veure com es pon el sol.

Fotos: Aina Torres