La tercera onada de calor ha arribat amb retard a Sabadell; i lluny de colpejar de ple el municipi, més aviat hi ha passat d’esquitllada. A principis de setmana s’advertia arreu de l’estat espanyol que s’apropava un front de calor que podria deixar temperatures per damunt dels 40 ºC. L’onada va escombrar Catalunya sobretot dimecres i dijous: quan es van arribar a temperatures de més de 40 ºC a diversos pobles de la Vall de l’Ebre, que va ser, amb diferència, el sector del país on més es va notar el tercer pic de calor de l’estiu –el municipi de Vinebre va fer el rècord català amb 43 ºC–. A Sabadell ha arribat amb l’últim eco i ha deixat de temperatura màxima els 36 ºC, assolits a la una del migdia de divendres.

El municipi travessa un primer tram d’agost relativament controlat pel que fa a temperatures. Dels primers onze dies d’agost, només sis han depassat la barrera dels 30 ºC. En canvi, els onze primers dies d’agost de 2022 tots van registrar en algun moment temperatures per damunt dels 30 ºC.

Lluny del rècord

L’anterior episodi de calor intensa va arribar la setmana del 17 de juliol a Sabadell. Segons dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, el termòmetre va registrar el dimarts 18 de juliol un pic màxim entre les 11.30 h i les 12.00 h, arribant fins als 41 ºC de temperatura. Fins aleshores, només en una ocasió s’havia superat el llindar dels 41 ºC a la ciutat, registrat el passat 28 de juny de 2019. En aquest tercer pic, el mercuri ni tan sols s’ha apropat als 40 ºC.

En àmbit català, el màxim a Vinebre també queda lluny del màxim registrat aquest estiu a Catalunya: Figueres va esmicolar el rècord català amb 45,3 ºC el passat 18 de juliol.

Quan parlem d’onada de calor?

El Servei Meteorològic fa servir un criteri de duració i intensitat de la calor: estipula que s’han de superar uns llindars concrets durant un mínim de tres dies consecutius per poder parlar d’onada de calor. Per tant, si l’episodi no s’allarga en el temps, no es considera una onada com a tal.

L’organisme estableix que el llindar per determinar una onada són les temperatures màximes, que han d’excedir el percentil estadístic del 98% dels últims deu anys de la sèrie de cada estació meteorològica. Això vol dir que el 2% dels dies més càlids dels últims deu anys marcaran el llindar de temperatures a superar per a determinar una onada de calor.