Sabadell reforçarà el transport públic durant la Festa Major

Sabadell reforçarà el transport públic durant els dies de Festa Major. Les nits de dijous dia 31 d’agost, divendres 1, dissabte 2, diumenge 3 i dilluns 4 de setembre hi haurà un servei d’autobús urbà nocturn gratuït format per les línies urbanes N1 i N4, que funcionarà des de les 23:20 fins a la matinada (consultar horaris, línies i parades).

Igualment, es disposarà del servei regular nocturn amb les línies interurbanes N61,N64 i N65, així com extraordinàriament, les línies B1 i B2 (més informació). A més, els trens de la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) circularan ininterrompudament durant tota la nit.

Com cada any per la Festa Major es manté el servei nocturn gratuït de les línies urbanes N1 i N4 especials per Festa Major. Aquest any continua també el servei nocturn de les línies interurbanes B1 i B2 que, respectivament, permeten enllaçar Sabadell amb Badia i Ripollet passant per Barberà del Vallès. Es poden consultar els horaris clicant aquí.

Finalment, com ja és habitual, es mantindrà el servei de les línies nocturnes interurbanes N61, N64 i N65.

Servei nocturn de tren (FGC)

D’altra banda, hi haurà un servei nocturn ininterromput de tren fins a Barcelona. Igual que l’any 2019 i partint d’una demanda de l’Ajuntament, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) posarà a disposició de la ciutadania un tren per hora i sentit de la línia S2 per contribuir a incrementar la mobilitat amb transport públic des del dijous dia 31 d’agost i fins el dilluns dia 4 de setembre.

Afectacions al trànsit

La circulació a l’eix central, des de la Via Massagué fins a la confluència de la Rambla amb la Gran Via, quedarà tallada des de divendres dia 1 a les 15 h fins dimarts dia 6 a les 5 h.

Pel que fa a l’avinguda de Francesc Macià, es tallarà des de la pl. de Catalunya fins al carrer de Lluís Companys des del dilluns 28 d’agost a les 8 h i fins el dimarts 5 a les 18h. El tram entre Lluís Companys i pl. Concòrdia es tallarà dimarts 29 d’agost a les 15h fins dimarts 5 a les 18h.

L’avinguda de la Concòrdia i l’avinguda de Matadepera quedaren tallades com cada festiu.

Finalment, i amb motiu dels concerts a la plaça de la Creu Alta, es tallarà la circulació a la ctra. de Prats, entre els carrers de Francesc Layret i de Lluís Carreras i l’avinguda de l’11 de setembre, entre els carrers de Sant Isidre i de Vila Cinca.

La restricció serà des de divendres 1 a les 16h i fins al dilluns 4 a la finalització del servei. Tota la informació sobre la mobilitat a la ciutat durant els dies de Festa Major es poden consultar aquí.