Fi de la gratuïtat d’estiu de la Zona Blava a Sabadell

Les 1.500 places d’estacionament de zona blava de Sabadell tornen a ser de pagament a partir d’aquest dilluns. Durant l’estiu a la ciutat hi ha sempre 14 dies en què és gratuïta. Aquest any, des del 7 fins al 19 d’agost.

Hi ha altres ciutats en què la zona blava gratuïta es manté més dies durant l’estiu. Per exemple, a Terrassa disposen d’una setmana més d’agost sense pagar. A l’Hospitalet de Llobregat i a Sant Cugat (a excepció del Mercat de Torreblanca) és gratis durant tot l’estiu.

Per altra banda, hi ha municipis més restrictius. Barcelona no atura el parquímetre en tot el mes. Ni tampoc ho fa Badalona, a excepció de la zona d’estacionament de Mercat Torner, gratuïta tot el mes.

A Sabadell hi ha tres àmbits de gestió de la zona blava: Eix Macià i Vapor Turull, amb un temps màxim d’estacionament 120 minuts; plaça de Jaume Girabau i Mercat de la Creu Alta; i resta de la ciutat, amb un marge d’estacionament de 90 minuts. L’any 2023 la tarifa general (matí i tarda) a totes les zones de la ciutat i per a tots els dies és d’1,51 euros l’hora en fraccions de 5 cèntims d’euro. Està establerta la quantitat mínima d’aquesta taxa en 0,20 euros.