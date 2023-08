Adrián Ortolá, el capità que exerceix de líder al vestidor del Centre d’Esports

Va arribar el mes de gener com un dels fitxatges del mercat d’hivern i ara és un autèntic líder en el vestidor arlequinat. De fet, Adrián Ortolá ha estat escollit pels seus companys com el primer capità del Centre d’Esports. El porter de Xàbia afronta “amb moltes ganes” l’inici d’aquesta temporada. “L’equip ha deixat molt bona imatge en els dos últims partits contra la UD Ibiza i Sant Andreu i penso que arribem preparats al començament de la lliga a Irun”, assegura amb contundència.

No vol marcar-se un objectiu sinó apuntar-se al tòpic més famós del futbol: “millor anem partit a partit. És una competició molt complex, hi haurà alts i baixos, i també cal tenir una mica de paciència perquè han arribat 14 jugadors nous i necessiten un període d’adaptació”. Això sí, fa una crida a l’afició perquè “ens ajudi a convertir la Nova Creu Alta en un fortí i ens ajudi en els moments de dificultat”.

“Molt feliç al club”

Gairebé tothom donava per fet que Ortolá marxaria a final de temporada després de la seva excel·lent aportació a la segona volta del curs passat. La seva renovació va suposar un gran cop d’efecte. “Sempre vaig dir que em sentia molt bé al club, estic feliç al Sabadell. Fa vuit mesos que vaig arribar i sembla que siguin uns quants anys. El meu objectiu és continuar ajudant a l’equip i aportar la meva experiència al club i els més joves de la plantilla”, diu.

El debut serà diumenge (20.30 h) a l’Stadium Gal d’Irun, on la temporada passada es va guanyar (0-1) amb gol de Cristian Herrera en un duel decisiu per la permanència. Ortolá adverteix que “serà un partit totalment diferent. El Real Unión s’ha reforçat bé i també sortirà amb la il·lusió de guanyar el partit davant la seva afició. La clau és la mateixa: mantenir la porteria a zero i segur que arribaran les ocasions per marcar”.

Lesió de Raúl Baena

Un altre dels fitxatges del mercat d’hivern que va renovar, el veterà Raúl Baena, no podrà començar la lliga. El club ha confirmat que pateix “una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta” i encara que no s’especifica el temps de baixa, tot apunta a un mínim de quatre o cinc setmanes. Una baixa segura, doncs, per aquest inici de temporada. D’altra banda, aquest dijous seran presentats oficialment Marcos Baselga i Nando Garcia, els últims fitxatges a arribar.

D’altra banda, el tercer porter de la plantilla, el jove del filial Sebas Koula, ha estat convocat pels pròxims partits de la selecció nacional absoluta de Burkina Faso.