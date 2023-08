Tota la informació del pas de La Vuelta per Sabadell

La Vuelta a Espanya 2023 passarà per la ciutat. En la seva segona etapa, la cursa ciclista tindrà un petit pas per Sabadell demà diumenge al voltant de les 14:10 hores de la tarda. L’etapa, que constarà de 182 quilòmetres, s’iniciarà a Mataró i finalitzarà a Barcelona. La ronda espanyola començarà avui dissabte amb una contrarrellotge a Barcelona i finalitzarà el 17 de setembre a Madrid després de 21 etapes. Sabadell ja va acollir el final d’una etapa a la Volta a Catalunya al març que va crear una gran expectació en la ciutat.

La cursa entrarà a la ciutat per la c-155 i sortirà per l’avinguda de Matadepera en direcció al coll d’Estenalles. Entremig, els corredors passaran pel Pont de la Salut, Vilarrúbies, Ronda Zamenhof, Plaça Catalunya, avinguda Francesc Macià i avinguda Concòrdia. Tal com ha informat l’Ajuntament, el pas de la Vuelta afectarà el trànsit que estarà tallat des de 45 minuts abans fins a 45 després a les zones afectades. També el transport públic variarà el seu recorregut i es veurà desviat per la Gran Via i la carretera N-150. Consulta el recorregut en aquest mapa interactiu.

Els sabadellencs podran viure un tram de la Vuelta 2023 que presenta un cartell excepcional. Entre els favorits figuren el flamant bicampió del Tour (2022 i 2023), Jonas Vingegaard, l’eslovè Primoz Roglic, el vigent guanyador, Remco Evenepoel o el balear Enric Mas, entre d’altres. També ha estat confirmada per Astana, la presència del sabadellenc David de la Cruz que s’ha pogut recuperar del fort cop que el va obligar a retirar-se a la dotzena etapa del Tour el mes passat. Un motiu més per estar pendent del pas de la cursa per la ciutat.

Reaccions

El pas de La Vuelta portarà un gran impacte internacional a la ciutat i això també ajudarà les entitats ciclistes a promocionar el seu esport. “Estem parlant de la segona competició més important del circuit i que passi per la ciutat és un gran honor. Això també ens ajuda a fomentar el ciclisme i que se sumin potencials corredors. És molt positiu que es pugui veure l’entorn de Sabadell mundialment i que se’n parli de forma positiva en el món ciclista”, explica el president de la Unió Ciclista de Sabadell, Antoni Soler.

L’entitat va celebrar el seu centenari el 2022 i ha anat allargant la celebració fins al colofó del diumenge. “Entre l’arribada de la Volta i ara aquest pas de La Vuelta per la ciutat sembla que la celebració del centenari es va estirant com un xiclet. Hem viscut un any fantàstic i també ens ha motivat per buscar potenciar les nostres curses. Estem en converses amb la Federació Espanyola de Ciclisme per augmentar el nivell i la importància dels campionats que organitzem”, afirma Soler.

També serà una bona manera de promocionar les curses ciclistes per a la Penya Ciclista Palomillas. “Sabadell és una ciutat ciclista, sempre ho ha estat. Que La Vuelta passi per la ciutat és la millor manera de promocionar l’esport i que s’aposti de veritat en la formació de corredors. Des de la Penya celebrem el suport que hi ha a la ciutat i esperem que el seguiment sigui màxim”, assevera el president de l’entitat, Félix Moreno.

En el costat dels corredors s’hi troba David Domínguez. El vigent guanyador del Campionat de Sabadell creu que el pas de La Vuelta farà que la gent s’animi a practicar ciclisme. “Passaran per Sabadell campions del món, del Giro, del Tour… veure a referents del ciclisme mundial passar per la teva ciutat i per llocs on has passat mil vegades sempre motiva”, explica. Als seus 23 anys, el sabadellenc també somnia d’un dia formar part d’una cursa d’aquest calibre i, tant de bo, passant per la ciutat. “Al final l’aspiració de qualsevol és estar entre els millors. L’exemple del David de la Cruz i d’altres vallesans que estan començant a entrar al circuit són el que em fa continuar lluitant per complir els meus somnis. Córrer un dia una gran competició a Sabadell seria molt emocionant”, explica amb il·lusió.

Per altra banda, la CUP Sabadell ha demanat a l’independentisme “accions reivindicatives” durant el pas de La Vuelta. Concretament, a través d’un comunicat, fent una crida a penjar estelades als balcons dels carrers per on passarà la cursa ciclista, a més d’omplir places i carrers de la ciutat amb banderes i pancartes per deixar clar, davant del ressò internacional de l’esdeveniment, que “Sabadell i els Països Catalans no som Espanya”. També s’ha unit Esquerra Republicana que ha convocat una concentració a la plaça Dones del Tèxtil per rebre la cursa amb estelades.