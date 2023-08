La CUP Sabadell demana a l’independentisme “accions reivindicatives” durant el pas de la Vuelta. Concretament, a través d’un comunicat, fa una crida a penjar estelades als balcons dels carrers per on passarà la cursa ciclista, a més d’omplir places i carrers de la ciutat amb banderes i pancartes per deixar clar, davant del ressò internacional de l’esdeveniment, que “Sabadell i els Països Catalans no som Espanya”.

El partit polític considera que “esdeveniments com aquest volen mostrar el retorn a la situació d’statu quo previ al cicle de mobilitzacions que des del 2012 han omplert places i carrers de les viles i ciutats del Principat de Catalunya”. Paral·lelament, denuncien “l’immobilisme” d’ERC i Junts per Catalunya. “Quedar-se a casa no serveix de res”.