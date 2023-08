Miki Lladó: “Aquest equip té un gran potencial, ara estem al 40%”

El tècnic Miki Lladó no podia evitar el disgust per la primera derrota de la temporada a Irun i les dues errades que van costar els gols, però també ha fet una lectura positiva de la reacció de l’equip i la bona imatge de la segona part.

SENSACIONS CONTRADICTÒRIES: “Fas un plantejament i tens una idea de com pot anar el partit, però si et fan un gol al primer minut, tot el que passi després està fora de guió. Hem sabut mantenir el bloc una mica més alt del previst, ens han superat en alguna acció per dins i segones jugades. Ells han tingut més ocasions que nosaltres a la primera part, però amb pilota, hem estat dinàmics i amb ritme, hem competit bé. A la segona part, hem estat molt bé, sòlids defensivament, ells han fet un pas enrere, ho hem intentat de totes les maneres i el gol ha arribat potser en la situació menys clara perquè Javi no mirava ni a porteria. El que no esperava era el 2-1, ha estat un cop dur”.

DESCONNEXIÓ INICIAL: “La jornada 1 serveix per veure on està l’equip en l’àmbit individual i col·lectiu. Estic decebut pel resultat, però tenim un equip amb molta capacitat individual, que juga un bon futbol i un grup humà que va a totes i donarà moltes alegries. Cal aprendre dels errors, corregir-los i ser tan competitius com sigui possible. És una categoria en la qual quan et despistes o no estàs al cent per cent, et penalitza molt. Perdre la primera possessió i fer falta a camp propi no pot ser. Després, hem demostrat ser un equip amb molt potencial. Cal millorar, però anem pel bon camí”.

ERRADA D’ORTOLÁ: “Veig entrenar als jugadors i ningú vol fallar… És futbol, la responsabilitat gran. No podem personificar en Ortolá, o qui ha deixat de fer una cobertura o qui ha fet una pèrdua. Hem de ser hipercompetitius. No pot ser tenir aquestes bones prestacions de joc i hipotecar-se per una situació com el primer gol. Estic fastiguejat perquè no sumem, però insisteixo que les sensacions com a equip han sigut bones”.

LECTURES POSITIVES: “La notícia positiva és el partit de Pablo Monroy, d’alt nivell, Jon Ander, Pau Resta… Carrión ha estat immens. Gualda serà un jugador primordial aquesta temporada i la seva vocació ofensiva pot provocar alguna pèrdua, però és així com a jugador; també Cristian o Manel, qui no parat de treballar fixant els centrals. Els canvis han sumat tots. Què tenim com equip? Tenim possibilitats, jugadors que donaran un màxim nivell. El rival no ens ha superat al camp. El problema és que no hem competit en moments claus, això és el que cal corregir”.

PERCENTATGE: “En quin punt està l’equip? Del que serem, l’equip està ara al 40 %. No hem jugat per perdre. Hem d’analitzar el partit i hauríem de millorar coses encara que haguéssim empatat o guanyat. Ara, descansar, afrontar el millor possible el partit de Copa Federació a Lleida (dimecres) i pensar a sumar els tres primers punts de la lliga contra Osasuna Promesas a casa”.