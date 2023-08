Repassa les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

L’esport ocupa la primera plana informativa en aquest inici de setmana a Sabadell. El pas de La Vuelta per la ciutat i l’arrencada del Centre d’Esports a la lliga, entre els titulars més destacats del dilluns.

El pas de La Vuelta per Sabadell va arribar passat per aigua, però menys del que s’esperava. La pluja, que va mullar amb insistència els carrers de la ciutat durant les hores prèvies, va donar una treva amb el pas de la cursa. Malgrat que el temps no va acompanyar, l’ambient va ser bo. L’entrada al Parc Catalunya o l’Avinguda Francesc Macià van ser zones de concentració dels aficionats.

El Sabadell no ha pogut trencar la malastrugança dels inicis de lliga com a visitant i ha caigut a l’Stadium Gal, fruit de dues concessions puntuals, una al principi i un altre al final del porter Ortolá. El gol de Javi Gómez va quedar en anècdota i es va consumar la primera derrota de la temporada.

Una dona va resultar ferida, en estat greu, després de la caiguda d’un fanal aquest diumenge a la Ronda Zamenhof pocs minuts abans de la 13 h. A conseqüència de l’incident se la va traslladar amb pronòstic reservat, a l’Hospital Parc Taulí, on se la va tractar per un traumatisme cranioencefàlic. Segons hipòtesis de l’Ajuntament, el fanal ha caigut coincidint amb el temporal de vent i pluja que va viure la ciutat.

Sabadell va viure aquest cap de setmana un episodi de pluges intenses. Aquestes van començar dissabte, sobretot a la tarda-vespre i es van intensificar durant la matinada de diumenge. D’aquesta manera la ciutat s’ha vist afectada per ruixats que han alleugerat la calor de les últimes jornades i han deixat imatges que feia mesos que no es veien.

El radar de carretera de Catalunya més inofensiu per a la butxaca dels conductors és a Castellar del Vallès. Se’l troben els vehicles que, des de Sabadell, entren al municipi amb un límit de 90 quilòmetres per hora. Tot i que és una velocitat fàcilment assolible circulant per la via B-124, durant el darrer any el radar només va posar 10 multes, amb una recaptació total de 1.000 euros, segons Trànsit.