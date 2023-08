La protectora d’animals, al límit: “Tenim les gàbies estancades amb gossos de difícil adopció”

No ha estat un dels pitjors estius en abandonament d’animals a Sabadell, però les gàbies de la protectora continuen al límit. Des de juny, han entrat al refugi 260 animals i, a hores d’ara, hi viuen 290 animals –48 d’ells estan en acollida–. “Han entrat menys gats i gossos que altres estius, però això no vol dir que estiguem millor.

També hi ha menys adopcions, perquè els gossos residents són de llarga durada i no és fàcil donar-los en adopció”, explica la responsable del refugi d’animals, Claudia Matheja. Es tracta de gossos grans, amb alguna malaltia o catalogats com a potencialment perillosos. “Tenim els patis plens”.

Els que ho tenen més fàcil són els gossos més joves. El mes de juny hi van entrar 25 cadells, i tots han estat adoptats. En el que va de 2023, han arribat a les instal·lacions pràcticament mig miler d’animals i se n’han adoptat 228. “El rècord va ser un dia a l’agost que van entrar de 19 animals en un sol dia”, exposa Matheja. No tot són males notícies: també un centenar de gats i gossos perduts que van arribar a la protectora han pogut retornar amb la seva família.

També han arribat menys gats (-15%) a les instal·lacions respecte a l’any 2022 i les adopcions s’han mantingut estables, segons les dades de la protectora. “A l’estiu, el que més s’adopta són gatets, hi ha moltes ventrades que estan creixent aquí”. Quan acabin la quarantena es podran donar en adopció. Alguns gats ja poden sortir del refugi.

Els animals, també de festa

Els gossos també sortiran als carrers per Festa Major. El pròxim dissabte 2 de setembre, la protectora muntarà un estand a la plaça de Doctor Robert, on organitzaran activitats infantils i familiars de 10.30 h a 13.30 h i tindrà lloc una desfilada de gossos en adopció i una botiga solidaria. “Volem conscienciar especialment els més petits el que implica tenir un animal”, apunta la responsable del refugi.

En aquest sentit, han organitzat jocs i tallers infantils, sorteigs solidaris, un photocall solidari, una trobada de gossos adoptats. Des de la protectora fan una crida a la solidaritat dels sabadellencs: durant la festa, s’habilitarà una cistella per una recollida solidària, per a recollir llaunes, llaminadures, joguines per als animals, o material de neteja com ara lleixiu, detergent per a roba, sabó per netejar plats, escombres.