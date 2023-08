Pas endavant per millorar la xarxa viària que connecta Sabadell

El Departament de Territori ha adjudicat la redacció del projecte per millorar les connexions entre la B-30 -un tram de l’AP-7-, la C-58 i l’N-150 a l’empresa Esteyco SA per un import de 276.761 euros. El projecte haurà de preveure la sortida des de la B-30 en sentit nord cap a la C-58 en sentit Barcelona amb una nova calçada de dos carrils, que substituirà el ramal que hi ha actualment. Un punt viari on s’acumulen habitualment cues a diari per connectar usuaris de diferents municipis del Vallès amb Barcelona.

La sortida des de la C-58 en sentit Terrassa cap a la B-30 en sentit nord també es preveu amb una nova calçada de dos carrils. El projecte, d’altra banda, també haurà de plantejar la possibilitat de reestructurar les actuals calçades segregades de la carretera N-150 entre la rotonda prevista al punt quilomètric 5,7 i l’actual rotonda de l’entrada de Barberà del Vallès, a la zona del Baricentro.

El termini per presentar el projecte, que preveu l’estudi d’impacte ambiental, l’estudi de trànsit i la redacció del projecte de traçat, és de 10 mesos.