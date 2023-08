Tens fotos històriques de la Festa Major a Sabadell? Contacta amb nosaltres!

La Festa Major són dies per treure la càmera -avui, en molts casos, el mòbil- per captar moments irrepetibles. Les històriques celebracions a la ciutat han deixat imatges úniques, amb protagonistes i moments gravats per sempre a la retina. També amb fotografies familiars i d’amistat en els instants de gresca.

Per això, al Diari volem recuperar aquests moments. Envieu-nos a través dels canals habituals alguna imatge icònica de Festa Major, explicant l’any i els protagonistes que hi apareixen. Així, farem un recull per rememorar entre tots alguns dels fets simbòlics que han donat vida i entitat a la ciutat i la seva gent.

Podeu fer-ho a través de whatsapp, al 682 146 542, o amb un correu electrònic a [email protected].