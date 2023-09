El Sabadell, sense el lesionat de gravetat Javi Gómez, busca la primera victòria

Refer-se. Després de la derrota a Irun i l’eliminació a la Copa Federació al Camp d’Esports de Lleida, el Sabadell necessita un canvi de imatge i recuperar la seva millor versió aquest diumenge (21.30 h) en el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta davant l’Osasuna Promesas, que no ha perdut en cap de les seves sis visites a l’Estadi (una victòria i cinc empats).

Una estrena a casa que ve envoltada en un clima d’incertesa després dels últims resultats i la greu lesió de Javi Gómez, el primer golejador de la temporada. Els pitjors pronòstics s’han complert i l’última ressonància ha confirmat el trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. Això suposa passar pel quiròfan i una recuperació entre 6 i 8 mesos. Es perd tota la temporada.

Un contratemps que deixa oberta la possibilitat d’incorporar un nou jugador sènior per la baixa de llarga durada. El club no ha confirmat cap moviment, però també pot optar per esperar i fitxar un agent lliure fora del termini. L’objectiu podria ser un pivot de caràcter defensiu. D’altra banda, el mateix Miki ha donat per tancat el mercat sub-23 tot i la marxa de Jaume Piñol al Badalona com a cedit, després de renovar fins a l’any 2025.

Amb moltes ganes

Referint-se al partit de demà, Miki Lladó confia en la bona resposta del seu equip. “Som conscients del mal partit de Lleida, però a Irun les sensacions van ser bones tot i la derrota. Veig la plantilla amb moltes ganes de sumar la primera victòria i aquest és l’objectiu”.

No es pot parlar encara de necessitat, però Miki Lladó admet que “guanyar a casa sempre dona confiança i tranquil·litat. Amb tes punts segur que torna a sortir el sol”, en al·lusió a les crítiques. També espera el suport de la graderia: “Espero un ambient espectacular, la nostra afició respon molt bé, mai falla. Segur que ens ajudarà en moments difícils”. Tindrà tots els jugadors disponibles –Nando Garcia s’ha recuperat de l’ensurt de Lleida– excepte els coneguts Raul Baena i Naranjo, lesionats.

L’Osasuna Promesas arriba amb la tranquil·litat d’haver guanyat el primer partit a casa davant el Cornellà (1-0). L’equip de Santi Castillejo ha patit canvis a la plantilla i entre les incorporacions destaca l’exarlequinat Guillem Molina. Serà el primer retorn a la Nova Creu Alta d’una llista força llarga. El partit serà dirigir pel col·legiat Sergio Escriche Guzmán, del Comitè valencià. El Sabadell ha perdut en els últims tres partits que ha xiulat. De vuit antecedents, només es troben dues victòries arlequinades: 0-2 al camp del Llagostera (17/18) i 3-0 contra l’Olot (15/16).

El club s’ha sumat a l’ambient de Festa Major i ofereix l’entrada gratuïta als joves menors de 21 anys, que podran ubicar-se, presentant el DNI, a les graderies del Gold Nord o Grada Lino.