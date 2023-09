Malgrat que oficialment la Festa Major no comença fins aquest divendres amb el Pregó, durant la jornada del dijous la gresca ja es va escampar pels carrers de la ciutat. La música ja sona a l’Eix Macià. Ho va fer amb força de la mà del Vaparir Tour, un show musical on locutors com Carles Pérez, Mar Arans, Andreu Presas i Marc Frigola van fer ballar de valent els presents. A la cita tampoc hi va faltar l’humor del Gran Germán.