Els artistes són imatge, figures perfectes dalt de l’escenari. No veurem mai un actor dubtar amb una frase del guió, un ballarí fer un mal pas, o un violinista a qui li tremolen les mans. Els cantants sabadellencs Carlos González (1999) i Natalia Revilla (2003), coneguts pel seu per Eufòria de TV3, han trencat amb la norma amb el pregó d’inici de la Festa Major 2023 i s’han mostrat tal com són davant de la plaça de Sant Roc plena de gom a gom, on s’han barrejat fans del programa, veïns i curiosos d’arreu de la comarca.

La Natalia i el Carlos han despullat la seva ànima, han parlat de les inquietuds i frustracions dels artistes que comencen a fer carrera, i de la importància de perseverar per aconseguir l’èxit. Ell no va entrar a la primera edició d’Eufòria i ho va tornar a intentar. Fa un any, ella estudiava Publicitat i ni tan sols es plantejava ser cantant. Dedicar-se a la música, una idea que els semblava impossible, s’ha fet realitat després del seu pas per la tele.

“La música, el ball, el teatre és un camí per a les valentes, per als que s’atreveixen a apostar pel que els fa feliços”, ha defensat la Natalia. El Carlos, que abans d’Eufòria també s’havia presentat a OT i a LaVoz sense èxit, ha enviat un missatge de perseverança als més joves: “De vegades, que et diguin que no et fa més fort. Mai deixeu escapar cap somni… tot i que al principi no us en sortiu, mai defalliu i intenteu-ho!”, ha exposat. “El límit te’l poses tu mateix”. Les mostres de suport dels sabadellencs en tot aquest procés van ser clau, segons la Natalia: “Ens heu fet molt feliços. Gràcies per deixar-nos entrar a casa vostra!”.

Els seus inicis són els de molts músics, cantants, actors i actrius, tots membres d’un col·lectiu, la cultura, per a qui demanen el “suport” del públic. “Ompliu els teatres, les sales de concert, els museus, llegiu, escolteu cançons… Cada petit gest suma perquè totes les persones que ens dediquem a la cultura ho puguem fer de forma digna i amb les millors condicions possibles”, han demanat els pregoners.

“Sabadell és capital!”

El Carlos i la Natalia han mostrat una història en comú: tots dos són cantants i han participat a Eufòria, i ambdós són de Sabadell, van anar al col·legi Sagrada Família i hi fan molta vida. Ella és de la Concòrdia i ell de Ca n’Oriac. Cada dia quedaven a l’estació de Sabadell Nord per anar plegats al programa.

Al tren parlaven d’Eufòria, però també de Sabadell. “Recordàvem quan érem més petits. Les tardes inacabables a la plaça de Sant Roc jugant hores i hores, les festes d’aniversari al parc de Catalunya o a l’antiga Aventura Parc, les tardes de cinema a l’Imperial o a l’Eix Macià, els sopars al Passeig…”, ha explicat el Carlos, que ràpid ha saltat a parlar de la Festa Major, del saballut de ferro i dels diables. La Natalia ha fet un repàs a tots els cantants que ha anat a veure a altres festes majors: el Canto del Loco, Fangoria, Beth, els Catarres, Txarango, el Miki Nuñez… una llista que aquest dissabte completarà el Carlos amb el seu concert a l’Eix Macià.

El Carlos ha defensat la Festa Major com un símbol d’unitat entre tots els sabadellencs, vinguin d’on vinguin. “Tots, des de la Creu Alta, el Centre, Campoamor, Can Puiggener, Torre-romeu… ens reunim per celebrar-ho tots junts”. “Visca Sabadell, però, sobretot, visca els barris!”, ha exclamat. Abans d’acabar el discurs, ha explicat que al backstage d’Eufòria li va dir al terrassenc Lildami que no tenia “res en contra de Terrassa”, però que “la capital és Sabadell i sempre serà millor”.

Música i acrobàcies com a traca final

El Carlos i la Natalia han baixat a la plaça, on el públic els va poder veure de prop. Ell al piano i ella amb una veu tendra, han interpretat una versió lenta de Tu juru ju. El Carlos ha sumat la seva veu a la de la Natalia per cantar plegats Ningú més que tu de Pablo Alborán. L’“I tu, i tu, i tu, ningú més que tu” ha ressonat a Sant Roc. Els espectadors d’Eufòria (TV3) ja havien pogut escoltar aquests dos temes durant el programa, però no d’aquesta manera: ha estat una melodia més propera i sensible que ha commogut el públic.

L’oda a la música ha culminat amb un gran espectacle de dansa i circ davant de la façana de l’Ajuntament. Dos personatges levitant s’han entrellaçat en un món personal i íntim, un espectacle trepidant i alhora delicat amb un piano penjant com a protagonista. Els personatges s’han trobar a l’aire, mentre un d’ells tocava l’instrument, i s’han fusionat per explicar una història d’amor mutu. La plaça de Sant Roc es va convertir en un univers irreal, somiat: un vaixell i una lluna han irromput, mentre s’ha il·luminat la façana de la casa gran de Sabadell per dir a la ciutat que ja és Festa Major.

Fotografies: Víctor Castillo i David Chao