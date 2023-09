FOTOS | Munic HB demana pas per ser un dels grans del rap

Munic HB, el raper que un dia va ser un nen que passava les tardes jugant a les pistes de les Termes, sempre recordarà que Sabadell va ser l’inici de tot. Perquè l’actuació de Festa Major de divendres a la nit a l’Eix Macià, davant de milers de persones, evidencia que li esperen grans coses en la indústria musical. Que a ningú no li passi per alt, perquè potser la seva seguretat a dalt de l’escenari enganya, però només té 21 anys.

Va ser una nit de presentació en societat per al sabadellenc. Encara que va dir que, d’entre el públic, veia moltes cares conegudes i això el feia feliç. Però el concert va ser una declaració d’intencions per si algú encara no el coneix, tot i que el seu hit, Pico y Pala, té més de 37 milions de reproduccions a Spotify. Va fer enfervorir les masses, com era previsible.

I, sorpresa, per cantar Morena va estar acompanyat de West Dubai, un canari que, com ell, arrassa entre els joves.

Parlant de presentacions, també va oferir per primera vegada en concert el seu últim tema, Jamaica, que va adobar amb temes dels seu primer àlbum, Chakra. El primer de molts, que bona part dels fans d’ahir segur que esperen que també es presentin a Sabadell.

Fotografies: Víctor Castillo