FOTOS | La família dels 600 transporta Sabadell al passat

Com és tradició per Festa Major, els Seat 600 han tornat a encendre els motors per aplegar-se al carrer de Pi i Margall de la ciutat. La cita, organitzada per Club dels 600 de Sabadell, ha comptat amb una seixantena d’exemplars de diferents anys i característiques que han participat en la jornada, marcada pel bon ambient, el caliu de les famílies i el soroll dels motors en marxa, transportant als presents a una altra època.

“Venim cada any i és una cita molt especial. Ens podem reunir els socis però també ens apropem a gent que habitualment no està acostumada a veure aquests cotxes als carrers”, explicaven l’Antonio Linares i la Rosario just després de realitzar la gimcana amb el seu 600 de l’any 1973. Els participants han realitzat un recorregut curt en què s’ha imposat el 600 del de l’Agustí Movellán. “El premi és el menys important, el més bonic és coincidir amb tota aquesta gent i veure que els 600 continuen de moda”, remarcava el vencedor sobre la passió que els connecta. A més d’entregar la copa als tres conductors més ràpids, la celebració ha servit també per retre homenatge a la Mireia Ortiz, la amant més novell del grup; i al Joan Pinto, que continua anant a totes les cites, momentàniament com a acompanyant en algun dels 600 de l’entitat.

El club es va constituir l’any 2002 a la nostra ciutat. És un espai de trobada de tots els amants d’aquests cotxes icònics. “Aquesta és la trobada més popular, però durant l’any n’hi ha més oportunitats de veure’ls al carrer”, detallava la presidenta de l’associació, Pepi Jaime Moreno, orgullosa de l’acollida. Durant la diada s’han pogut veure 600 des de l’any 1957 fins al 1973, l’última versió. Cotxes de tots els colors que no han deixat indiferent ningú. Durant l’any, entre els socis del club s’ajuden en cas de necessitar arreglar algun cotxe o tenir qualsevol imprevist. “De tant en tant va molt bé agafar-lo. Conduir un cotxe així és molt diferent. Suposa transportar-se a una altra època. Et fa viure un temps passat”, detallaven sobre el component nostàlgic la Rosario i l’Antonio. “És un cotxe que no es veu cada dia i crida l’atenció quan te’l trobes al carrer”.

La Pepi recorda el primer dia en què va veure un 600. “Em vaig enamorar de petita, quan sortia de l’escola. La mare d’una amiga en tenia un i la venia a buscar amb el 600. Vaig dir: ‘aquest cotxe està fet per a mi'”, rememora. La devoció és compartida per molts. “Sabadell és una ciutat de 600. N’hi ha molts. I molts que estan amagats. De vegades, als pàrquings que deixen la porta oberta, miro i els veig. N’hi ha molts!”, celebra amb un somriure.

Abans de la gimcana, la trobada ha arrencat amb un esmorzar de germanor i, després de la participació de la seixantena de cotxes inscrits a la prova, els conductors i els seus acompanyants han tornat a pujar als històrics vehicles per iniciar la cercavila per diferents carrers de la ciutat davant l’expectació dels presents. “Veure la cara dels petits és molt emocionant. A tots els crida l’atenció. Malgrat que habitualment som a la cavalcada dels Reis d’Orient i altres actes, per a molts és el primer cop que els tenen tan a prop”, sintetitzava la Rosario.