Carlos González (Eufòria) deixa un record entranyable al cor de milers de sabadellencs

Milers d’ulls menuts difícilment oblidaran la nit eufòrica de Festa Major d’ahir dissabte. El sabadellenc Carlos González, un dels concursants més populars de la darrera edició d’Eufòria, acompanyat de la seva banda va brodar un espectacle vistós, dinàmic, sentit i sensible. El públic infantil va reviure, en directe, moments estelars del programa. Desenes de pancartes expressaven estima pel cantant.

El de Ca n’Oriac, de 24 anys, va comptar amb la presència estel·lar d’uns quants companys del concurs de TV3, que van interpretar cançons de l’edició. En el concert hi va ser, com era evident, la també sabadellenca Natàlia Revilla, amb qui Carlos va protagonitzar el pregó de divendres. Va oferir el Tu juru ju, de Julieta.

Durant el concert, González va desfer-se en missatges d’amor davant del públic. Hi van ser, també, Jan Esteve i el prestat Supermercat de Lildami; l’egarenca Carla Miralda, reinterpretant el Celebrem, de Miki Núñez; i la guanyadora d’Eufòria, Jim Gómez, que va repetir el No controles, d’Olé Olé, que ja va causar sensació a la gala 5 del programa.

Carlos González, a més d’avançar algun tema propi, va causar furor amb algunes actuacions que ja va oferir en el programa, especialment el Tu me dejaste de querer, de C Tangana. O el Bailoteo, de The Tyets.

Fotografies: Víctor Castillo.