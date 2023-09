Què puc fer aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell?

La Festa Major arriba al seu equador. Després de dos dies de festa la ciutat es prepara per una jornada de diumenge plena d’activitats. Fem una selecció d’algunes que no et pots perdre per aprofitar de la millor manera aquesta jornada.

10 h Curses populars de Festa Major (Amb Inici al Pavelló Municipal d’Esports)

10h fins les 13:15 h XIV Gimcana Càmera Club Sabadell (Jardí de l’Espai Cultura, c. de l’Escola Industrial)

10h fins les 14 h Escape Room Missió Planeta (Aula de l’Aigua d’Aigües Sabadell, c. de la Concepció, 14)

10:45 h Cercavila gegant (Sant Roc)

11h Taller del Ball de Bola (Pl. del Gas)

12 h Jornada castellera (Sant Roc)

13h Cercavila de Seat 600 (Inici al carrer de Pi i Margall)

18 h Concurs de menjaflams, titius i garrotins (Eix Macià, barraques)

18:30 h Ball de la bola (Sant Roc)

21 h Cercavila infernal i mercat de foc (pl. de La Creu Alta)

21:30 h Partit del CE Sabadell- Osasuna Promesas (Nova Creu Alta)

23:30 h Concert de Búhos (Eix Macià, espai concert)