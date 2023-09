Els millors llocs des d’on veure els focs artificials de Festa Major a Sabadell

El castell de focs és una de les cites marcades en vermell per a qualsevol sabadellenc. Són el moment de alçar la mirada, recordar amb alegria les vivències dels últims dies als carrers i entonar amb certa nostàlgia el clàssic “fins l’any que ve”. Per gaudir de l’espectacle, que començarà a les 22 hores, et proposem algunes ubicacions.

Parc de Catalunya

El parc de Catalunya serà el pilar del castell. El lloc on més s’olorarà la pólvora. Trobar un espai obert, com l’Observatori, pot ser una bona opció per gaudir dels focs amb més perspectiva.

Parc Central del Vallès

Una mica més allunyats del soroll, a la Creu de Barberà, el Parc Central del Vallès pot ser un altre indret des d’on tenir una bona panoràmica del castell.

Can Gambús

Un lloc ja clàssic per viure aquest tipus d’esdeveniments és Can Gambús. Des d’allà, a pocs metres, es podrà veure l’explosió de les palmeres al cel de Sabadell.

Des de la mola

Per als més valents, una altra alternativa és viure els focs des de ben amunt. La Mola, la muntanya més alta del parc natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac amb 1104 metres d’altitud, és una bona opció per gaudir de l’espectacle en un entorn privilegiat.

Puja al terrat

Si els focs t’enganxen amb els pixats al ventre i no tens temps d’anar a una zona concreta, puja al terrat de casa o busca algun bloc de pisos alt per veure com més amunt millor el castell. Si no és a casa teva, segur que tens algun amic que t’obre les portes per viure la jornada!