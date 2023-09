Mor Antoni Sorolla, gran arquitecte de l’època Farrés

L’arquitecte urbanista Antoni Sorolla (1959), destacat membre de l’últim govern d’Antoni Farrés, ha mort aquest divendres als 63 anys. Va ser l’artífex de les primeres promocions d’habitatge públic de lloguer a la ciutat en la seva etapa com a regidor d’Urbanisme a l’Ajuntament de Sabadell i també va destacar consolidant la transformació del riu Ripoll en un espai urbà.

Els seus amics el recorden com un home de fortes conviccions. “Va ser objector de consciència i es va negar a fer la mili en l’última etapa del franquisme, quan aquesta actitud era perseguida per les autoritats”, recorda el també arquitecte urbanista sabadellenc Manel Larrosa.

Sorolla va destacar per la seva àmplia i reconeguda trajectòria. Abans de la seva etapa com a regidor d’Antoni Farrés, entre 1988 i 1995, va col·laborar en la redacció de Pla General d’Ordenació Municipal de Sabadell. En la seva etapa com a regidor, l’últim mandat de Farrés (1995-1999), va protagonitzar una aposta decidida per l’habitatge que continuaria al llarg de tota la seva vida professional, com remarca Larrosa. Posteriorment, també va ser regidor de l’Entesa per Sabadell del 1999 a 2003 amb Dolors Calvet al capdavant i amb Xavi Oca de regidor, entre altres.

De Sabadell va saltar a Barcelona. Des del gener del 2000 fins al febrer del 2004, va ser director d’Actuació Urbanística del Sector d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona i va tenir sota el càrrec la direcció de la tramitació de llicències i el planejament urbanístic de desenvolupament. Posteriorment, també va ser gerent del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona i membre del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. A l’Ajuntament barceloní també va ostentar el càrrec de delegat d’Habitatge (2007-2011). La seva última etapa va ser de la mà de l’empresa Sogeviso (Serveis Gestió Habitatge Innovació Social).

La sala de vetlles per acomiadar Sorolla estarà oberta aquest dissabte al migdia i la cerimònia tindrà lloc el diumenge a les 12 hores al Tanatori de Sabadell.