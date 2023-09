FOTOS | L’independentisme sabadellenc es prepara per la Diada

Les principals entitats independentistes han organitzat aquest diumenge una marxa de torxes. Sota el lema “Independència”, l’ANC, Òmnium, el Consell per la República i Debat Constituent han unit esforços per organitzar l’acte. La cita, que ha congregat prop de 400 persones, ha començat a la plaça de les Dones del Tèxtil. Allà s’han encès les torxes i, entre proclames, s’ha caminat fins als jutjats. Tot seguit, s’ha llegit un comunicat contra la repressió i en defensa de l’independentisme. Posteriorment, la marxa ha continuat fins a l’Ajuntament on s’ha donat per acabada.

“Cal que la gent estigui mobilitzada i als carrers, no ho podem deixar tot en mans dels polítics”, ha expressat la presidenta de l’ANC, Noemí Zafra. Per la seva part, Josep Boltaina, president d’Òmnium ha opinat sobre les negociacions actuals entre els governs català i espanyol: “Volem que se’ns reconegui com a nació i sabem que és difícil, però no podem defallir”.

Fotos Aina Torres