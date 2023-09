“Encetem la temporada 105; i després de tants anys continuem amb la mateixa energia de sempre”, ha celebrat Jaume Pont, president del Centre Parroquial Sant Vicenç, a tall d’obertura de l’acte de presentació de la nova temporada al Sant Vicenç, aquest dimecres. Un nou curs teatral que compta amb 69 representacions –amb possibilitat de pròrroga– dividides en nou produccions diferents; i que donarà protagonisme al segell característic de la casa, les apostes musicals de gran format.

El muntatge Cop de Rock de Dagoll Dagom, que va seduir generacions senceres fa més de 10 temporades a Barcelona, pujarà a l’escenari del ‘Santvi’ “amb un planter increïble i mantenint la producció musical de Xasqui Ten i Toni Ten i la direcció coreogràfica de Cristina Allande”, ha anunciat Jordi Brunet, membre de l’equip de direcció. I per la seva banda, la producció Els Descendents, també dins de l’àmbit del teatre musical de gran format, obrirà la temporada amb un equip de més de 80 persones. Com a avançament, Llorenç Costa, un dels directors del show, ha explicat que “estem treballant amb una decoració innovadora que no s’ha vist encara al Sant Vicenç i que volem començar a explotar”.

Per Nadal, l’entitat tornarà amb el clàssic Els Pastorets, enguany amb el paper de Satanàs interpretat per dones com a principal novetat; i amb Nominicidi, una comèdia de text per esprémer la nit de Nadal i baixar els canelons. Finalment, la temporada la tancarà el drama psicològic Qui dels 4. Aquesta nova temporada precedeix un curs teatral de rècord al Teatre Sant Vicenç: l’any passat va ser la temporada amb més espectadors de la història al Sant Vicenç, en vam sumar 12.800, com ha fet saber la directiva.

Potenciar les Nits al Vestíbul

“Aquest any seguim donant continuïtat a les Nits al Vestíbul, que ens permeten fer un joc de polivalència i oferir obres de petit format o lectures dramatitzades fora de la sala gran”, ha comunicat el president de l’entitat, que ha afegit que “oferirem la tercera temporada del cicle de teatre d’autor, aquest cop al voltant de Josep Maria Benet i Jornet amb les obres Soterrani i Dues dones que ballen.” Benet i Jornet agafa el relleu a l’univers de Manuel de Pedrolo, que va ser el protagonista la temporada anterior. La cartellera al vestíbul l’acabaran d’adobar Cosmètica de l’enemic i Revisió anual, les dues ambientades en espais petits i amb pocs personatges.

“És un espai per posar en valor i demostrar que el teatre de text també existeix i també val la pena”, ha reblat Marcel Castillejo, codirector de les obres del cicle de teatre d’autor al vestíbul. De fet, una adaptació de Manuel de Pedrolo de la temporada anterior, Situació Bis, va ser seleccionada a participar en el reputat Festival de Teatre Amateur de Girona aquest estiu. “És una mostra que el que fem aquí, agrada”, ha afegit Castillejo.

Paper actiu en la capitalitat de la cultura

Finalment, el Sant Vicenç agafa aquest nou curs un compromís sòlid amb la llengua catalana i “ho fem perquè l’any 2024 Sabadell serà capital de la cultura i com a part de l’activitat teatral de la ciutat volem conservar, difondre i treballar la dramatúrgia en català”, ha dit Carlota Gorgori, responsable de comunicació del Centre.

Programació a la sala gran

‘Els Descendents’

8, 15, 22 i 29

d’octubre i 4, 5, 11 i 12 de novembre.

‘Els Pastorets’

16, 17, 23, 26 i 30

de desembre i 1, 6, 7, 14

i 21 de gener.

‘Nominicidi’

25 i 29 de desembre i 12, 13, 19, 20 i 28

de gener.

‘Cop de Rock’

24 i 25 de febrer i 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 i 24 de març i 6, 7, 13, 14 d’abril.

‘Qui dels 4’

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25

i 26 de maig

Programació al vestíbul

‘Soterrani’

17, 22, 29 i 30

de novembre.

‘Cosmètica de l’enemic’

18, 19, 25 i 26

de novembre.

‘Revisió anual’

3, 4, 10 i 11 de febrer.

‘Dues dones que ballen’

19, 20, 21 i 26 d’abril