No dormir prou o no tenir un son de qualitat estaria estretament relacionat amb el grau de virulència i gravetat com afecta la Covid-19 a l’organisme humà i la immunitat innata de les persones. Són algunes de les hipòtesis de l’estudi científic Cross-talk Sleep and Immunity liderat per les pneumòlogues i investigadores de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) Maria José Masdeu i Andrea Grau, que planteja i analitza la relació directa entre el son, la immunitat i la resposta a la infecció per coronavirus.

“El son és conegut com el quart pilar de la salut”, afirma Masdeu, que afegeix que “si una persona no té un son saludable –bé perquè no fa uns bons horaris o perquè té una malaltia associada– això tindrà un impacte deleteri en la seva immunitat”. Segons l’estudi, per tant, és clar que son i immunitat tenen una relació bidireccional. No obstant això, el que cal conèixer és “la relació entre el trastorn del son i la gravetat que poden experimentar els pacients amb covid”, reblen les investigadores.

D’acord amb això, les dues investigadores, en col·laboració amb altres professionals de la Unitat del Son del Parc Taulí, l’immunòleg Juan Francisco Delgado i l’epidemiòloga Gemma Navarro de l’I3PT, han plantejat un macroprojecte científic per estudiar-ne la relació.

Les hipòtesis inicials

Els pacients amb apnea obstructiva del son han tingut una covid més greu? Quants pacients de coronavirus tindrien un trastorn del son no diagnosticat que pugui haver condicionat la gravetat de la infecció? Els pacients amb trastorn de son tenen un sistema immune més dèbil per fer front al coronavirus? Són les tres hipòtesis inicials sobre les quals es fonamenta l’estudi.

Per donar-hi resposta, els diferents agents del programa han dividit el projecte en tres fases. La primera parteix de l’anàlisi d’una base de dades de 4.000 pacients diagnosticats amb apnea obstructiva del son en fase d’estabilitat clínica. “D’aquest total de pacients, es mirarà quants van contraure la covid a la pandèmia, amb l’objectiu de saber si van infectar-se més que la població general, i si van patir la malaltia amb una forma més greu”, subratlla Masdeu.

La segona fase analitza si aquells pacients que van passar el virus de forma més greu podrien tenir un trastorn de son no diagnosticat. En aquest cas, la hipòtesi que planteja l’equip és que el trastorn de son d’aquests individus hauria condicionat la gravetat com els va afectar. Grau explica que per a aquest estudi “s’avaluen diferents paràmetres clínics dels pacients” i s’analitza el seu son “a través d’un rellotge que s’enduran al seu domicili per poder observar si tenen alguna patologia relacionada amb el son”.

Com serà la fase final?

La fase final del projecte estudiarà la immunitat innata dels pacients que han superat el coronavirus, tant d’aquells que el van passar de forma lleu com greu, i d’aquells amb patologies del son i dels que no en tenen.

En aquest cas, la selecció de pacients es farà aprofitant la campanya de vacunació de la grip d’enguany, per poder analitzar com respon el seu sistema immunitari a la vacuna. Tal com expliquen les investigadores, s’espera que les persones amb un trastorn del son que hagin passat la covid de forma més greu, tinguin un sistema immune amb menys capacitat de resposta. En conclusió, la presència d’un trastorn del son no tractat condicionaria una pitjor resposta del sistema immunitari.