Triquell a Eurovisió?

La carrera musical de Triquell sembla imparable. I és que el jove ha rebut una proposta de TVE per participar al Benidorm Fest, festival on es tria qui representarà Espanya a Eurovisió. Tot això arriba després que els eurofans d’Andorra triessin la seva cançó ‘Jugular’ per representar al país en l’OGAE Song Contest d’enguany, un concurs virtual creat per aficionats que se celebrarà el 25 de novembre.

L’oferta ja ha arribat a Triquell. I s’ho està pensant, tal com va confessar en una entrevista a RAC1: “Ho he de valorar i consultar amb el meu equip”. Pel jove l’opció no estava al seu “full de ruta” i, encara que ho ha de decidir, considera que “són reptes, oportunitats de promoció”. El que té molt clar és que tot el que està vivint és gràcies al seu esforç: “S’han fixat en la música que estem fent, és una pujada de moral”.

La proposta de TVE no és casualitat, ja que al principal web espanyol sobre el festival, Eurovision Spain– on els usuaris voten a quin artista voldrien a Eurovisió- Triquell es troba en quarta posició amb ‘Jugular’. Tot en uns resultats molt ajustats.

En cas d’acceptar l’oferta, Triquell sumaria aquesta experiència a la d’Eufòria i el premi RAC105 al millor artista revelació. La celebració d’Eurovisió serà a Malmö (Suècia) el pròxim maig i el Benidorm Fest el 3 de febrer del 2024. Hi veurem a Triquell?