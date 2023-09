La Fundació Atendis celebrarà aquest dijous al vespre (20:30 hores) la setena edició del Sopar Solidari, que tindrà lloc al Restaurant del Club Tennis Sabadell. Enguany, la cita serà encara més especial, ja que l’entitat commemora els seus 60 anys, en una fita que ja van celebrar el passat mes d’abril en un acte a la Faràndula.

La trobada esdevé un any més un espai de reunió entre persones vinculades a l’entitat -familiars, persones ateses, treballadors, socis i col·laboradors, voluntaris- i les institucions, entitats, teixit empresarial i comercial de la ciutat, apropant i fent més visible la tasca d’Atendis. “És important posar en valor que fa 60 anys, la societat civil sabadellenca va pensar que calia fer alguna cosa per a aquells nens que en molts casos no tenien espais on anar”, remarca Josep Suàrez, president d’Atendis.

Un motor que no s’atura

L’any passat, la celebració va batre el seu rècord, amb 170 comensals. La reunió demostra que el motor sempre està en marxa. Una de les reivindicacions dels darrers anys és l’ampliació de l’espai per atendre els usuaris, sense avenços significatius en els últims mesos. “Esperem i desitgem trobar una alternativa”, demana Suàrez sobre l’escenari actual.

En les pròximes setmanes està prevista una trobada amb l’Ajuntament per intentar desbloquejar la situació. “La millor opció seria ampliar el mateix espai de Can Roqueta, però obligaria a un canvi d’usos [per la normativa actual]. Estem disposats a fer un esforç per construir una nova residència. I estem obligats a fer-ho”, apunta sobre la necessitat d’oferir un tractament i una ubicació dignes, dotant dels recursos que tothom mereix. “Són persones amb altres capacitats i per, tant, se’ls ha d’ajudar perquè ho puguin demostrar”, sentencia.

A nivell de país, sosté, el trastorn de conducta continua sent una urgència, amb una llista d’espera molt significativa. “És una assignatura pendent com a societat”, adverteix. Més enllà del sopar del dijous, Atendis ja prepara altres activitats, com la panera del 28 de desembre. “Cal posar en valor el voluntariat”, reivindica Suàrez, que espera batre el rècord d’assistència al sopar de l’any passat. Com cada edició, els diners que es puguin recaptar seran per a una bona causa.