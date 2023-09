Acusen de “desídia” al CE Sabadell en la polèmica de les samarretes al camp del Barça Atlètic

La polèmica de les samarretes del partit Barcelona B-Sabadell de la temporada 21/22 encara culeja. Un grup d’aficionats arlequinats, representants pel soci sabadellenc i documentalista Fèlix Colomer, van voler arribar al fons de la qüestió per conèixer les circumstàncies de tot el que va passar aquell 7 de maig de 2022 a l’estadi Johan Cruyff. El gabinet Baula Advocacia va fer-se càrrec del cas. Ara, després de més d’un any amb demores per part d’ambdós clubs, ha exposat les conclusions definitives en què destaca la “desídia de les direccions del CE Sabadell i FC Barcelona” en tot el procés.

Aquella tarda, el FC Barcelona va prohibir l’accés a les persones del Sabadell que disposaven d’una entrada fora de la zona reservada a l’afició visitant i vestien algun tipus de simbologia arlequinada. Sense previ avís per part dels clubs, el control de seguretat del Barça va obligar els aficionats arlequinats a eliminar qualsevol simbologia del seu equip si volien entrar a l’estadi sense oferir una alternativa de reubicació. Aquesta prohibició va generar situacions molt desagradables que es van difondre mitjançant xarxes socials.

“Aquesta situació -explica la nota de Baula- va sorprendre molt l’afició arlequinada la qual, a més a més, disposava d’un missatge del dia anterior del CE Sabadell a través del perfil oficial de Twitter informant que segons indicacions del FCB l’afició arlequinada que accedís a l’Estadi Johan Cruyff amb «els colors» del CE Sabadell serien reubicats a la zona d’afició visitant, i no pas que se’ls prohibiria l’accés. Després d’aquests lamentables fets, el CE Sabadell va emetre un comunicat oficial a les seves xarxes en les quals lamentaven el succeït i informaven que havien mostrat el seu malestar al FCB”.

Davant d’aquesta situació un grup de persones afectades amb el soci Fèlix Colomer Vallès en representació van interposar una denúncia interna al Futbol Club Barcelona mitjançant el seu canal ètic, així com una denúncia, front l’Agència Catalana de Consum. “Els aficionats entenien que s’havia vulnerat el Reial decret 203/2010 de 26 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport sobre la separació d’aficions prèviament i no oferir tampoc cap alternativa de reubicació a la zona d’afició visitant tal com el Sabadell havia informat prèviament (articles 5.4 i 15.4). Igualment, entenien que s’havia vulnerat la Normativa interna d’accés a instal·lacions del FCB (article 1.6) la qual preveu la reubicació de les aficions”.

Conciliació fallida

Segons el gabinet d’advocats, “la sorpresa va ser quan el FCB, arran de la interposició de la denúncia interna, va informar els aficionats que la mesura de prohibir l’accés al camp així com la no reubicació dels arlequinats no només era una mesura coneguda pel CE Sabadell sinó que s’havia pres de manera consensuada entre ambdós clubs. Davant aquesta situació i després d’insistència i temps d’espera els aficionats i la representació legal d’aquests van aconseguir parlar amb la Direcció del CE Sabadell la qual va negar el relat de fets”.

La representació legal dels afectats va contactar aleshores amb la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de Futbol a instància del FCB amb l’objectiu d’obtenir una explicació coherent i unes disculpes i, després de mantenir reunions tant amb els representants legals del FCB com amb la Direcció del CE Sabadell, van instar formalment la mediació. “No obstant això, i malgrat que ambdós clubs havien confirmat prèviament que s’avindrien a fer una mediació per tal de clarificar el fet succeït, quan la Federació Catalana de Futbol va notificar-los traslladant la petició, aquests van desatendre la comunicació. Els clubs van ometre la petició sense oferir cap explicació i, després de molta insistència, el mes de gener de 2023 van informar a la representació legal dels aficionats que havien tingut converses entre ells i proposaven la realització d’una conciliació però sense la intermediació de la Federació Catalana de Futbol”.

El mes de febrer del present any es va produir una trobada de totes les parts a les instal·lacions del Camp Nou. El comunicat destaca que ” el Futbol Club Barcelona es va eximir de tota responsabilitat al·legant la legalitat de la separació d’aficions i que era responsabilitat del CE Sabadell informar la mateixa afició, malgrat que els fets es van produir a les seves instal·lacions. Per part del CE Sabadell es va reconèixer no haver informat la mateixa afició que no seria reubicada i que se’ls prohibiria l’accés amb simbologia pròpia i es va assumir el compromís de publicar un comunicat explicant la veritat. Posteriorment a aquest acte ambdós clubs han desaparegut d’escena. Per part del grup d’aficionats s’ha insistit reiteradament al CE Sabadell per a la realització i publicació del comunicat al qual s’havien compromès, sense èxit”.

En aquest sentit, el grup d’aficionats conjuntament amb la seva representació legal volen transmetre un “missatge contundent enfront de la desídia, deixadesa i manca d’assumpció de responsabilitats d’ambdós equips directius. Aquesta actitud no representa els valors que defensen ambdós clubs ni l’avinença, esportivitat i companyonia que mostren les aficions arlequinada i culé. Igualment, els fets que es van produir el 7 de maig al Johan Cruyff són indignes i no representen els valors i la funció social de l’esport al nostre país. Ha sigut un procés que ha desgastat i, especialment el CE Sabadell, ha mostrat manca de respecte cap a la mateixa afició desaprofitant inexplicablement la bona voluntat del grup d’aficionats de resoldre el conflicte de manera dialogada”, conclou la nota.