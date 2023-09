L’Open Apialia internacional del Club de Tennis Sabadell augmenta dotació i nivell

Més premis, més nivell. La 29a edició de l’Open Apialia internacional ‘Ciutat de Sabadell’ que organitza el Club de Tennis Sabadell arriba amb novetats i un cartell força atractiu. El president de l’entitat, August Serra, juntament amb els representants dels principals patrocinadors Apialia, Ramar i Neteges Muñoz, i la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Montse Gonzàlez, ha explicat els detalls d’un torneig plenament consolidat a la ciutat que reuneix un grapat de joves tenistes amb ganes de progressar i pujar llocs al rànquing.

Un dels principals al·licients d’aquest any és l’augment de la dotació econòmica, que s’enfila als 25.000 dòlars. “Això també significa que puja el nivell i la prova és que tindrem a les nostres pistes jugadors entre els llocs 300 i 650 del rànquing”, ha destacat la directora del torneig, Yolanda Clemot. El format serà l’habitual, amb una fase prèvia que començarà el pròxim cap de setmana amb 56 jugadors més 8 wild cards, sis dels quals pels jugadors del C.T. Sabadell: Andreu Martín, Álvaro Jiménez, Lucas Mszyca, Jordi Mas de Ugarte, Areg Stephanian i Joan Busoms. Vuit accediran a la fase final juntament amb els 20 ja classificats directament i quatre més per la via invitació, amb dos representants més del club local: Bruno Sánchez i Lucca Cervantes.

18 països representats

En total, es preveu una participació de 64 jugadores en representació de 18 països diferents. Yolanda Clemot també ha volgut subratllar la presència de dos jugadors molt destacats l’any anterior com Álvaro López San Martín i el guanyador de la 28a edició, Max Alcalá, com a argument de l’elevat nivell que s’espera. El torneig ofereix una novetat que s’aplicarà per primera vegada al Club de Tennis Sabadell: l’ITF vol que serveixi com a prova pilot del Coaching Trial, és a dir que els jugadors podran intercanviar opinions amb els seus entrenadors de manera breu durant els partits a la mateixa pista. El club ja treballa en aquesta logística i tenir-ho tot a punt.

El divendres dia 29 es jugarà la final de dobles; el dissabte 30 les semifinals individuals i la gran final està prevista pel diumenge 1 d’octubre a les 11 hores a la pista central, on llueix sobre la terra batuda un rètol de Sabadell que va provocar l’admiració de tots els protagonistes a la presentació en el moment de fer-se les fotos protocol·làries. Una mostra més de la transcendència dels actes esportius que fan ciutat. “Sabadell ha estat i és una ciutat tradicionalment esportiva que sempre ha acollit esdeveniments d’alt nivell i aquest Open és un bon exemple”, ha dit la regidora Montse Gonzàlez.

D’altra banda, el president August Serra s’ha mostrat molt agraït a la col·laboració dels patrocinadors i també ha admès que “hem explorat la possibilitat d’organitzar un Open femení. No ha pogut ser aquest any per la manca de recursos, però treballarem per aconseguir-los i poder fer realitat aquest projecte l’any vinent, coincidint amb la 30a edició”. L’entrada al recinte del Club de Tennis Sabadell serà gratuïta per poder gaudir d’un tennis de qualitat. I qui sap si alguns dels protagonistes els veiem en un futur imminent en el Top-100 mundial.