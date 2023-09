Parlen els veïns: “Els nous pisos de Vimusa estan bé”

Als balcons hi ha alguna planta i roba estesa, en algunes bústies ja hi diu el nom dels inquilins i, a l’ascensor, es creuen alguns veïns. Els 21 pisos de Vimusa al carrer de Zurbano cantonada carretera de Barcelona (Centre) ja estan habitats, i les primeres impressions són bones.Els veïns hi van arribar a partir de mitjans de juny, quan van començar a signar els contractes de lloguer assequible que els ofereix l’empresa municipal d’habitatge. I tots hi han accedit després de passar diversos anys a la llista del registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, amb la sort que l’atzar ha fet que els toqui un pis per estrenar. És el cas de Carlos López, que explica que portava dos anys i mig esperant l’oportunitat i, finalment, l’ha trobat.

Això, havent esgotat les opcions que tenia, ja que comenta que va descartar dues propostes de Vimusa “i aquesta era la tercera opció, sinó hauria d’haver tornat a començar el procés”. És a dir, posar-se de nou a la cua. Però no estava disposat a fer-ho perquè vivia de lloguer a la Creu Alta pagant 560 euros al mes, “i ja vaig tenir sort”, però ara en paga “uns 435 euros aproximadament”. En tots els casos, el contracte de lloguer és de set anys, amb possibilitat de prorrogarlo durant tres. Segons la renda i si tenen pàrquing o traster, els inquilins paguen entre 316 i 570 euros.

López viu en un pis d’una habitació i en fa una valoració positiva. “En general està molt bé, perquè la distribució és bona”, diu. La sala d’estar i la taula de menjar són a una banda, juntament amb el balcó i, a l’altra, separats, hi ha el lavabo, la cuina (que destaca que “és molt ampla”) i l’habitació. Però també creu que algunes coses podrien haver sigut millors, com que la dutxa tingués un plat o una separació i una mampara, ja que la realitat és que el terra de la dutxa és el mateix del lavabo i hi ha una cortina.

En un altre pis hi viu Lorena Quiles amb el seu marit i la seva filla. L’inquilina celebra el funcionament del sistema de climatització per aerotèrmia, que assegura que durant les onades de calor els ha permès estar a gust a casa seva. “Estem molt bé, no hem passat calor”, explica. Després de dos anys d’estar a la llista d’espera, la trucada va suposar una entrada d’aire fresc per a la família. Per Quiles, tenir aquesta oportunitat “era important tal com estan els preus dels pisos amb aquestes característiques. Si no fos així, hauria sigut inviable, i la zona és perfecta”.

Represa de les promocions

Un altre cas és el de Sarai Porcel, que també viu en un dels nous habitatges. En el seu cas, feia cinc anys que s’havia inscrit al registre de sol·licitants. I celebra que, finalment, li ha arribat l’oportunitat perquè “crec que tenim dret a tenir un lloguer més assequible”. Viu sola, sense parella ni fills, i pels ingressos que té “havia deixat el lloguer i vaig tornar a casa la meva mare perquè no m’ho podia permetre”.

Porcel celebra que s’hagin reprès les promocions de Vimusa -feia nou anys que s’havia acabat l’última-, tant aquesta com la de Francesc Layret i n’hi ha altres previstes. Aquesta, en concret, és el primer edifici que Vimusa construeix amb fusta, i ha estat guardonat per l’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl i el Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca.