Matí convuls a la xarxa ferroviària del Vallès per un atropellament

Matí convuls a la xarxa ferroviària que connecta Sabadell amb altres punts de la comarca i Barcelona. La circulació de trens a l’R4 ha quedat durant més d’una hora tallada entre L’Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat després de l’atropellament d’una persona que ha tingut lloc en un punt de pas no autoritzat a Cornellà de Llobregat.

Se restablece la circulación. Los trenes van recuperando gradualmente sus frecuencias de paso habituales. — INFOAdif (@InfoAdif) September 19, 2023

La circulació s’ha restablert poc després de les 8 del matí, tot i que les afectacions horàries han continuat. L’incident s’ha produït a quarts de set del matí i el servei de trens en aquest tram s’ha interromput seguint les indicacions dels Mossos d’Esquadra.

Els passatgers afectats s’han derivat cap el metro i el tramvia. A les 08.17 els combois han començat a passar de nou, però amb alteracions en els horaris. La previsió és que el servei vagi normalitzant-se de forma progressiva al llarg del matí.

Problemes en l’entrada a Barcelona per carretera

També aquest dimarts al matí, la ronda de Dalt ha quedat tallada en tots dos sentits de la marxa a l’alçada del túnel dels caçadors per l’incendi d’un camió. L’avís s’ha rebut poc després de les 8.20 hores i els Bombers de Barcelona hi han destinat deu dotacions. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana ha tallat tant l’accés com la sortida número 3 de la via i està desviant el trànsit pels laterals. El foc, que s’ha originat a l’interior del túnel, ha provocat una intensa fumera visible des de diferents punts de l’eix viari. Fonts municipals han detallat que no consten ferits.