El CE Sabadell ja ha venut més de dues-centes entrades pel partit a Tarragona

Tot i la derrota i l’amarg regust que va deixar l’última derrota davant el SD Logroñés, l’afició arlequinada continua mostrant la seva fidelitat a l’equip. Així ho demostra la venda d’entrades a les oficines de la Nova Creu Alta pel partit de diumenge (19.30 h) al Nou Estadi Costa Daurada de Tarragona davant el Nàstic, actual líder solitari del grup. Ja s’han venut més de dues-centes localitats i s’espera omplir els dos autocars que partiran de l’Estadi en diferents horaris, un al matí i l’altre a primera hora de la tarda.

Si a les pròximes hores es manté aquest bon ritme, tot apunta que es podrà igualar o fins i tot superar la xifra de 300 seguidors que van desplaçar-se la temporada anterior al camp tarragoní. Juntament amb el Johan Cruyff és un dels estadis que sempre té una gran presència de seguidors arlequinats. Aquesta vegada, a més, es trobaran amb diversos actes de la festivitat de Santa Tecla, patrona de Tarragona, un dels quals serà la truitada popular que organitza el club i representants de les penyes a partir de les 18 hores en l’entorn de l’Estadi.

La versió forana

L’ambient a Tarragona és d’eufòria continguda després que l’equip dirigit per Daniel Vidal s’hagi col·locat líder en solitari amb la victòria al camp del Teruel. La solidesa és el gran argument del conjunt grana en aquest inici de lliga: amb 4 gols a favor (dos als últims minuts) n’ha tingut prou per sumar 10 punts. Només ha encaixat un gol, en el minut 2 de la primera jornada. O sigui, que el Nàstic acumula 358 minuts -més els afegits- sense encaixar.

El Sabadell voldrà recuperar la seva millor versió forana, amb la referència del partit al Toralin davant el Ponferradina, que també afrontava el partit com a líder i en plenes festes de la ciutat. Miki Lladó confia en la resposta del seu equip. Recuperarà a Toni Herrero i Raúl Baena podria convertir-se en la gran novetat a l’onze, per donar més consistència al mig del camp. Tot i l’última referència positiva (0-1 de la temporada anterior), l’estadi grana no és gaire propici al conjunt arlequinat (només ha puntuat en 10 de 26 visites). Precisament, aquest triomf de la passada temporada va trencar una nefasta ratxa de 23 anys sense guanyar i l’anterior període encara va ser més llarg: 47 anys. El repte és assolir dues victòries consecutives, com va passar en les temporades 97/98 i 98/99 a l’extinta Segona B.