Què ha de ser Sabadell i cap on ha d’anar? Des de la crisi del tèxtil, entitats, associacions i polítics de la ciutat han intentat definir la identitat de qui un dia va ser la Manchester catalana. La delegació del Vallès d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb el suport d’entitats i empreses locals, posa en marxa el cicle Tres eixos de progrés a Sabadell per definir les línies estratègiques del futur de Sabadell a escala social, econòmica i urbanística.

El cicle consistirà en tres taules rodones amb experts –enginyers, urbanistes, historiadors, economistes– que tindran lloc el 9 d’octubre, el 13 novembre i l’11 de desembre a la seu d’Enginyers de Catalunya. Les dues primeres jornades se centraran en el passat, amb dos moments històrics de fons: l’arribada del ferrocarril (1885) i la transformació olímpica de l’Eix Macià (1991). L’última taula se centrarà en els reptes del futur, com són els canvis climàtic i energètic, les infraestructures i la reindustralització, entre d’altres. Les inscripcions ja estan obertes.

El debat ciutadà no quedarà circumscrit en les tres jornades, segons la delegació del Vallès d’Enginyers Industrials. L’ens vol que el teixit social i econòmic sabadellenc tingui veu i influència sobre els reptes de la pròxima dècada. Per això, elaborarà un document amb accions concretes i el farà arribar a les administracions, començant per l’Ajuntament de Sabadell, seguint un model similar al de Sabadell Cercle d’Entitats.

“Ens volem obrir a la societat i participar en el debat ciutadà. Reflexionarem, farem balanç i pensarem entre totes i tots com ha de ser la Sabadell del futur”, ha assegurat el president d’Enginyers al Vallès, German Palacín, en la presentació de les jornades que ha tingut lloc dijous passat a la Fundació Bosch i Cardellach. “Farem una proposta que publicarem en un llibre amb les ponències i articles dels ponents, i l’anàlisi d’un relator”, ha concretat el coordinador del cicle, Jordi Izard. “Un cop fet això, anirem a veure l’Ajuntament i totes les institucions que calguin per establir un diàleg. S’ha de trencar el gel”, ha deixat clar.

Sostenibilitat i infraestructures, a debat

La presentació de cicle, a càrrec del Diari de Sabadell, va servir per començar a iniciar el debat ciutadà amb una taula rodona amb tres arquitectes sabadellencs, Jaume Puig, Manel Larrosa i Pere Vidal, sent els dos últims regidors d’Urbanisme en l’època d’Antoni Farrés.

Els ponents van debatre sobre qüestions d’actualitat, com la necessitat d’espais verds i una nova política urbanística en un context d’emergència climàtica i de la falta d’infraestructures. Enmig de la discussió sobre la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, tots ells van coincidir en avançar en solucions de transport privat i públic per resoldre el col·lapse de la Gran Via. En clau més global, van reflexionar sobre com poden incidir tant Sabadell com el Vallès en les polítiques dictades des de Barcelona.